Una ex ricercatrice che ha lavorato in precedenza per Google, ha affermato di essere stata licenziata a causa della sua denuncia sui pregiudizi dell’intelligenza artificiale. Ha avvertito che l’attuale fervore intorno all’IA ha portato le aziende a trascurare l’autoregolamentazione, a meno che non vengano sottoposte a pressioni esterne.

Timnit Gebru, una scienziata informatica specializzata in intelligenza artificiale, ha ricoperto il ruolo di co-capo del team di etica dell’IA presso Google fino a quando un conflitto con l’azienda ha portato al suo allontanamento nel 2020. In un’intervista pubblicata lunedì sul Guardian, Gebru ha condiviso la sua esperienza.

La donna, che ha lavorato anche per Apple e Microsoft, ha spiegato che l’entusiasmo attorno all’IA ha portato alla trascuratezza delle misure di protezione.

“A meno che non ci siano pressioni esterne per fare qualcosa di diverso, le aziende non si autoregoleranno”, ha dichiarato al Guardian. “Abbiamo bisogno di una regolamentazione e di qualcosa di meglio del semplice scopo di lucro”.

“Sembra una corsa all’oro”, ha aggiunto Gebru. “In effetti è una corsa all’oro. E molte delle persone che stanno facendo soldi non sono quelle che sono direttamente coinvolte Ma sono gli esseri umani a decidere se tutto questo debba essere fatto o meno. Dovremmo ricordare che abbiamo la facoltà di farlo”.

Poco dopo aver collaborato con altri colleghi alla stesura di un documento di ricerca che metteva in luce i pregiudizi presenti negli strumenti di intelligenza artificiale, Gebru ha lasciato Google.

Secondo quanto riportato da Insider, i dirigenti di Google hanno sollevato obiezioni riguardo all’articolo e hanno richiesto a Gebru di ritirarlo o di rimuovere i nomi dei coautori. Gebru ha chiarito al Guardian che ha rifiutato di ritirare l’articolo e ha dichiarato che avrebbe eliminato i nomi solo se Google avesse affrontato le sue critiche in modo chiaro.

Gebru sostiene di essere stata licenziata, ma Google sostiene che si sia dimessa, come riferisce il Guardian.

“Crediamo che il nostro approccio all’IA debba essere al tempo stesso coraggioso e responsabile. Ciò significa sviluppare l’IA in modo da massimizzare i benefici per la società e allo stesso tempo affrontare le sfide, guidati dai nostri Principi sull’IA”, ha dichiarato Google in una dichiarazione a Insider.”

Insider ha contattato Gebru per un commento, ma non ha ricevuto risposta immediata.

“Il documento non dice nulla di sorprendente per chiunque lavori con i modelli linguistici”, ha dichiarato a Insider un dipendente che ha esaminato il rapporto. “In pratica mette in cattiva luce ciò che Google sta facendo”.

Il chatbot di OpenAI, ChatGPT, è stato lanciato nel novembre 2022 ed è diventato l’app per consumatori con la crescita più rapida nella storia di Internet. Google ha rilasciato la propria versione, Bard, a marzo (scopri come accedervi anche dall’Italia)