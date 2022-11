Microsoft Store è tornato con le incredibili offerte del Black Friday, dove è possibile risparmiare su computer e tablet Surface, console Xbox, giochi, software e molto altro ancora! La promozione è già attiva e lo sarà fino al 30 novembre.

Alla ricerca di offerte vantaggiose?

Visita Microsoft Store, dove puoi risparmiare sui 2-in-1 e i laptop Surface, Xbox Series S, giochi e molto altro. In caso tu abbia bisogno di rinnovare il tuo spazio di lavoro, di sostituire i tuoi strumenti di studio o sia semplicemente alla ricerca dei regali di Natale ideali per la tua famiglia e i tuoi amici, non perdere le offerte del Black Friday di Microsoft.

Per garantire acquisti in tutta tranquillità, Microsoft Store offre una politica di restituzione estesa, il che significa che tutti i prodotti idonei acquistati tra il 31 ottobre e il 31 dicembre 2022 possono essere resi fino al 31 gennaio 2023. Scopri subito le migliori offerte del Black Friday su Microsoft Store.

Termini e condizioni

Le offerte sono valide solo per un periodo di tempo limitato, fino ad esaurimento scorte. Disponibile solo su Microsoft Store in Italia. Non è valida su ordini o acquisti precedenti; non può essere trasferita o riscattata in altro modo per contanti o codici promozionali. Non cumulabile con altre offerte. Lo sconto non include tasse, spese di spedizione o altre spese. Si applica la politica di restituzione di Microsoft Store. I prodotti scontati acquistati con un prodotto idoneo devono essere restituiti se il prodotto idoneo viene restituito. I rimborsi terranno conto dello sconto. Microsoft si riserva il diritto di modificare o interrompere le offerte in qualsiasi momento, nella misura consentita dalle leggi vigenti.

Ciò detto, vi invitiamo a scoprire tutte le offerte direttamente su Microsoft Store, ma se andate di fretta, potete dare un’occhiata alla nostra selezione sottostante, in cui abbiamo riportato i dispositivi Surface più rilevanti, tenendo in considerazione lo sconto applicato dallo shop.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte di Microsoft Store del Black Friday

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!