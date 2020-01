Le migliori offerte su HP 250 G7, un notebook leggero perfetto per svago, studio e lavoro

Trovare un notebook che si confà alle proprie esigenze non è semplice. Non lo è perché la proposta del mercato è immensa e perché, a meno che non si sia spiccatamente votati al gaming, trovare un dispositivo che si possa adattare alle esigenze di tutti i giorni (e con il giusto rapporto qualità/prezzo) può essere complesso. Meglio un i3 o un i7? Meglio puntare sulla qualità del monitor o sulla capienza dell’SSD? Un esperto potrebbe non porsi tutte queste domande, ma un utente che è semplicemente alla ricerca di un dispositivo per un uso semplice e quotidiano potrebbe non voler affrontare chilometri e chilometri di oscure schede tecniche.

A cosa puntare allora? Nell’ultimo periodo ci siamo resi conto che molti di voi stanno orientando la propria attenzione verso un notebook entry level prodotto da HP e disponibile in un buon numero di varianti. Stiamo parlando dell’HP 250 G7, un notebook senza troppe pretese, ma più che adeguato a rispondere alle esigenze di tutti i giorni per quanti non hanno bisogno delle performance esagerate di un portatile da gaming, né sono alla ricerca di un prodotto alla moda che possa fare tendenza.

L’HP 250 G7 è tutta sostanza: è un notebook che fa del rapporto qualità prezzo il suo cavallo di battaglia e che si adatta a far di tutto, dallo svago allo studio. Costruito completamente in plastica, offre uno chassis resistente che protegge i componenti e lo rende ideale ad esempio per chi va ancora a scuola e ha bisogno di un computer per studiare e non vuole portarsi sulle spalle un portatile troppo grosso e massiccio. Si tratta di un dispositivo funzionale, elegante e pratico, che per altro gode di diverse configurazioni base, adatte – anche in questo caso – a tutte le principali esigenze del quotidiano.

Le configurazioni base con processore Intel Celeron e Intel Core i3 sono perfette per guardare Netflix, navigare in rete, gestire le mail e utilizzare la suite Microsoft Office. Le varianti con Intel Core i5 e Intel Core i7 rimangono l’ideale per un uso da ufficio, ma sono dedicate a chi fa un uso più intenso del computer e deve gestire ad esempio file Excel con formule complicate, grandi presentazioni PowerPoint e software che si avvantaggiano di un processore potente. Insomma, un buon prodotto ad un prezzo ottimo, che abbiamo deciso di proporvi spinti dalla curiosità generata proprio dal’interesse di molti dei nostri utenti.

Di seguito, dunque, vi proponiamo le principali configurazioni disponibili con relativi prezzi, tratte ovviamente dai principali store che propongono il prodotto, da HP Store ad Amazon. Nella lista troverete solo le configurazioni di base ma, volendo, su diversi store potrete trovare anche un minimo di alternative, magari per chi è alla ricerca di capienze maggiori o di una maggiore quantità di RAM ben chiaro che le configurazioni complete (e soprattutto quelle dotate di schermi Full HD) potete reperirle solo ed esclusivamente sul sito del produttore. Buono shopping!

