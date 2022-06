Tutti noi utilizziamo un browser per navigare in Internet, lavorare, studiare e comunicare con gli altri. Proprio per questo motivo, spesso ci ritroviamo con tantissime schede aperte e sicuramente ci tornerebbe utile qualche trucchetto per avere un’esperienza d’uso migliore, in grado di farci risparmiare tempo e incrementare la produttività. Se anche voi utilizzate il browser Google Chrome, attualmente quello più diffuso al mondo, questo articolo vi sarà particolarmente utile per imparare qualche semplice scorciatoia che potrebbe migliorare la vostra vita.

Molto probabilmente, non avete mai sentito parlare di alcune di queste shortcut e rimarrete stupiti dalle possibilità offerte da semplici combinazioni di tasti che vi consentiranno di risparmiare tempo prezioso. Facciamo notare che le scorciatoie da tastiera che si riferiscono al numero delle schede, prendono in considerazione una numerazione che parte da sinistra a destra in senso orizzontale.

Scorciatoie da tastiera di Windows per le schede di Google Chrome

Aprire una nuova scheda : Ctrl+T

: Ctrl+T Passare alla scheda successiva : Ctrl+Tab

: Ctrl+Tab Passare alla scheda precedente : Ctrl+Maiusc+Tab

: Ctrl+Maiusc+Tab Spostare la scheda corrente a sinistra : Ctrl+Maiusc+Pagina su

: Ctrl+Maiusc+Pagina su Spostare la scheda corrente a destra : Ctrl+Maiusc+Pagina giù

: Ctrl+Maiusc+Pagina giù Chiudere la scheda corrente : Ctrl+W

: Ctrl+W Andare a una scheda specifica : Ctrl+1-8 (le schede sono numerate da sinistra a destra).

: Ctrl+1-8 (le schede sono numerate da sinistra a destra). Aprire l’ultima scheda chiusa : Ctrl+Maiusc+T

: Ctrl+Maiusc+T Aprire una finestra in incognito/privata : Ctrl+Maiusc+N

: Ctrl+Maiusc+N Aprire una nuova finestra del browser : Ctrl+N

: Ctrl+N Aprire un link in una nuova scheda : Ctrl+clic sul link

: Ctrl+clic sul link Chiudere la finestra: Alt+F4

Scorciatoie da tastiera Mac per le schede di Google Chrome