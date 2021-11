Le migliori workstation sono di Lenovo (secondo DreamWorks)

Tramite un comunicato stampa, Lenovo ha annunciato di aver stretto un accordo pluriennale con DreamWorks Animation, la quale utilizzerà le workstation del brand cinese, tra cui ThinkStation P620 e ThinkStation P920, per avere la potenza e le prestazioni necessarie per dare vita ai suoi prossimi film di animazione, incluso “The Bad Guys”.

Photo Credit: Lenovo

Bill Ballew, Chief Technology Officer di DreamWorks, ha affermato:

In DreamWorks, la capacità di gestire i flussi di lavoro alla velocità del nostro processo di pensiero creativo è fondamentale per catturare quei momenti di espressione istantanei che danno forma alle esperienze indimenticabili sviluppate dai nostri animatori e professionisti della creatività. Le workstation devono sostenere il processo di immaginazione implacabile dei nostri artisti. L’hardware deve essere un abilitatore, sfruttando le prestazioni e la velocità per soddisfare le loro aspettative. Abbiamo avuto l’opportunità di testare la workstation ThinkStation P620 di Lenovo e ci siamo resi conto che è un punto di svolta per i nostri flussi di lavoro. Basato sull’architettura AMD Ryzen Threadripper PRO, ThinkStation P620 offre prestazioni nuove e migliorate per ambienti applicativi multi-thread in cui il nostro team può trarre il massimo vantaggio.

Rob Herman, Vice President della Workstation and Client AI Business Unit di Lenovo, ha aggiunto:

Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con DreamWorks Animation e dotarli di workstation che aiutano ad accelerare i loro flussi di lavoro sempre più impegnativi. La nostra collaborazione con le workstation esemplifica ulteriormente la capacità di Lenovo di supportare in modo olistico i nostri clienti con le soluzioni tecnologiche più avanzate disponibili, consentendo loro di innovare più rapidamente e trasformare i rispettivi settori.

Photo Credit: Lenovo

Le workstation Lenovo saranno sfruttate da specialisti, artisti, ingegneri di DreamWorks Animation in molteplici campi, dalla modellazione 3D alla creazione di rendering iperfotorealistici. Oltre alla Lenovo ThinkStation P620, DreamWorks Animation sarà anche in grado di sfruttare la workstation a doppio processore più avanzata di Lenovo, la ThinkStation P920, realizzata con l’ultima generazione di processori Intel Xeon.