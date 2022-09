Tramite un comunicato stampa, Corsair ha presentato ufficialmente le sue nuove cuffie gaming HS55 Wireless Core, le quali dispongono di un doppio sistema di collegamento senza fili per la massima comodità, vale a dire tramite una rete wireless a bassa latenza a 2,4GHz e Bluetooth. Grazie a questa caratteristica, l’headset può essere utilizzato con un vasto numero di dispositivi, dal PC, Mac o PS5 via wireless (con un segnale forte e stabile fino a un massimo di 15 metri), a smartphone, tablet e altro ancora via Bluetooth.

Le cuffie gaming HS5 Wireless Core sono anche comode da indossare per periodi prolungati di tempo. Infatti, i padiglioni in similpelle con imbottitura in memory foam sono molto morbidi e avvolgono alla perfezione il vostro orecchio, mentre l’archetto regolabile consente di adattarle a qualsiasi tipo di cranio. Per massimizzare l’efficienza operativa, non potevano mancare di certo dei controlli posti direttamente sul padiglione per regolare il volume, disattivare l’audio, gestire il sidetone e l’equalizzazione con un semplice tocco, così da modificare le varie impostazioni senza dover interrompere la partita in corso. Inoltre, l’autonomia è piuttosto buona, attestandosi sulle 24 ore e, in caso di emergenza, con soli 15 minuti di ricarica è possibile avere fino a sei ore di riproduzione aggiuntive.

Photo credit: Corsair

Photo credit: Corsair

La qualità sonora è garantita da una coppia di driver da 50mm in neodimio di alta qualità che vi permetterà di sentire con precisione i vari effetti sonori, musiche e suoni ambientali. Inoltre, su PS5 è possibile usufruire della tecnologia Tempest per un suono 3D coinvolgente. A completare la dotazione delle cuffie Corsair HS55 Wireless Core troviamo infine un microfono omnidirezionale disattivabile al volo tramite la pratica funzionalità flip-to-mute.

Le cuffie gaming Corsair HS55 Wireless Core sono già disponibili presso il negozio online Corsair e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati.