Le nuove memorie GDDR6 da 24Gb/s di Samsung sono già pronte

Samsung ha iniziato a campionare i suoi nuovi chip di memoria GDDR6, i quali sono ancora più veloci delle GDDR6X SGRAM. I nuovi circuiti integrati potrebbero essere impiegati nelle schede grafiche di prossima generazione o altre applicazioni che hanno necessità di un’ampia larghezza di banda, anche se non è chiaro quando arriveranno esattamente sul mercato. Attualmente, Samsung sta campionando i chip di memoria GDDR6 con una capacità di 16Gb e una velocità di trasferimento dati di 20Gb/s e 24Gb/s. I moduli K4ZAF325BC-SC20 e K4ZAF325BC-SC2 sono elencati nel catalogo dei prodotti Samsung; quindi, non si tratta di chip sperimentali ma di articoli che dovrebbero essere disponibili in commercio.

I chip GDDR6 SGRAM da 16, 20 e 24 Gb/s di Samsung sono disponibili nel package FBGA da 180 pin. Sono compatibili con le schede grafiche attualmente disponibili, supponendo che abbiano il firmware corretto e che il loro controller di memoria supporti le loro velocità. Quando NVIDIA ha introdotto la serie GeForce RTX 30 con memorie GDDR6X, ciò implicava che le normali GDDR6 non sarebbero arrivate a velocità come 19,5Gb/s o superiori. Ecco perché era necessario collaborare con Micron per sviluppare un nuovo tipo di memoria. A quanto pare, Samsung può offrire GDDR6 fino a 24Gb/s. Tali chip SGRAM possono fornire fino a 768GB/s di larghezza di banda su un bus a 256 bit. Per fare un esempio, la Radeon RX 6900 XT di AMD dispone di 512GB/s di larghezza di banda.

Resta da vedere quali processori grafici potranno effettivamente supportare le memorie GDDR6 fino a 24Gb/s. Tenendo presente che NVIDIA utilizza già GDDR6X e probabilmente continuerà a impiegarle per le sue schede grafiche di livello consumer di prossima generazione, possiamo aspettarci che AMD adotterà le memorie GDDR6 ultraveloci per i suoi futuri prodotti basati sull’architettura RDNA 3. Tuttavia, non è chiaro se Samsung campioni i suoi ultimi circuiti integrati GDDR6 con AMD, Intel, NVIDIA o altri partner.

Tuttavia, le schede video non sono le uniche applicazioni che utilizzano le memorie GDDR. GDDR6 ad alte prestazioni possono essere usate per altri dispositivi che necessitano di un’ampia banda, come le apparecchiature di rete.