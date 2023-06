Nvidia ha condiviso una roadmap aggiornata che illustra i prodotti di prossima generazione dell’azienda, facendo sapere tra le altre cose che la prossima generazione di schede video arriverà nel 2025.

Secondo la tabella di marcia, Nvidia prevede di lanciare le schede grafiche “Ada Lovelace-Next” nel 2025. Supponendo che l’azienda continui con l’attuale schema di denominazione, i prodotti GeForce di prossima generazione dovrebbero arrivare sul mercato con il nome di GeForce RTX 50. Per ovvie ragioni, Nvidia non ha rivelato il nome in codice del successore di Ada Lovelace.

Nvidia si è sempre attenuta a una cadenza biennale per le schede grafiche consumer: ha lanciato Pascal nel 2016, Turing nel 2018, Ampere nel 2020 e Ada Lovelace nel 2022. L’ipotesi della prossima generazione nel 2025, quindi, andrebbe a rompere questa abitudine.

D’altra parte il settore AI di Nvidia è fiorente. Il recente trend dell’AI ha generato una domanda significativa di GPU Nvidia, come l’ultima H100 o la precedente generazione A100. Forse Nvidia non sente grandi pressioni per quanto riguarda le schede gaming. Tant’è che il produttore avrebbe aumentato la produzione delle sue GPU di calcolo

In ambito gaming, Intel e AMD non sembrano rappresentare una concorrenza preoccupante, il che permette a Nvidia di avere un atteggiamento del tutto rilassato su questo fronte.

Nvidia ha recentemente ampliato la serie di prodotti GeForce RTX 40 con le GeForce RTX 4060 e GeForce RTX 4060 Ti, e potrebbe forse arrivare una GeForce RTX 4050. Verso l’altro, non è escluso l’arrivo di una RTX 4080 Ti o una GeForce RTX 4090 Ti, o persino una Titan RTX Ada. Ed è sempre possibile che arrivino delle versioni “super” delle 40, prima che arrivi la serie 5000.