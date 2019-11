Le principali novità Adobe per i software di produzione video 2020

Piccoli ma importanti aggiornamenti per i software di produzione video della suite Adobe. Character Animator, giunto alla versione 3.0, aggiunge nuove scene per arricchire l’animazione, con diversi movimenti della videocamera e dialoghi dinamici che rendono la narrativa più movimentata. Premiere Pro vede estesa la funzione di time remapping fino al 20000 %, mentre chi lavora […]

Piccoli ma importanti aggiornamenti per i software di produzione video della suite Adobe. Character Animator, giunto alla versione 3.0, aggiunge nuove scene per arricchire l’animazione, con diversi movimenti della videocamera e dialoghi dinamici che rendono la narrativa più movimentata.

Premiere Pro vede estesa la funzione di time remapping fino al 20000 %, mentre chi lavora con gli effetti speciali, potrà supporta più file EXR in After Effects, per risultati fotorealistici. Il motore d’intelligenza artificiale basato sul Machine Learning di Adobe, cioè Sensei, velocizza ora alcune attività come l’Auto Reframe in Premiere Pro, che permette di adattare il proprio video a differenti formati (square, 16:9 o personalizzati). In questa maniera potrete inviare le vostre creazioni sulle molteplici piattaforme oggi disponibili senza dover effettuare il lavoro a mano.

Per velocizzare ulteriormente le creazioni, sono stati migliorati i processori di preview. Ad esempio After Effects permette ora di mostrare preview dei filmati in cache in tempo reale, per interazioni più veloci, anche per i progetti in motion graphics. Gli stessi miglioramenti sono stati apportati in Premiere Pro, sia per la parte video che quella audio.

Di seguito vi lasciamo la lista dei principali miglioramenti apportati alle applicazioni della suite Adobe:

Premiere Pro:

Auto Reframe

Miglioramento della gestione dei livelli

ProRes HDR più veloce

Rime Remapping fino al 20,000 %

Audio gain fino al +15 dB

Controlli per l’esportazione dei metadata HDR 10

After Effects:

Riproduzione in tempo reale delle preview in cache

Miglioramento delle prestazioni EXR

Expression migliorate

Content-Aware Fill per video velocizzato

Più e migliori controlli per motion graphics

Audition:

Migliorato il workflow per gli effetti audio multi-canale

Character Animator

Più scene di ripresa

Strumenti per il keyframing

Audio triggers

Motion Lines

Salvataggio versioni

Premiere Rush

Condivisione video su TikTok