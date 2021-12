Le prossime CPU notebook di Intel svelate da Geekbench

@BenchLeaks, un account Twitter che condivide i risultati dei test pubblicati nel database di Geekbench 5, ha pubblicato nuovi punteggi relativi a nove processori mobile Alder Lake Core i5, i7 e i9. Le CPU vanno dal Core i5-1240P, con 12 core e 16 thread, al Core i9-12900HK con 14 core e 20 thread.

Credit: Intel

Le nuove CPU sono suddivise nelle serie H e P. Non conosciamo tutti i dettagli e le differenze tra le due gamme, ma la serie P, come il Core i5-1240P e il Core i7-1280P, sembra avere lo stesso numero di core della serie H, come il Core i5 -12500H e il Core i7-12700H. L’unica differenza risiede nelle frequenze di base, sostanzialmente inferiori, il che significa che la serie P dovrebbe avere TDP più bassi e sarà riservata ai notebook sottili e leggeri. Tenete in considerazione che i risultati di Geekbench 5 non dovrebbero essere presi come misura delle prestazioni del mondo reale, poiché i punteggi complessivi non sono direttamente correlati a nessun singolo tipo di carico di lavoro.

Modello CPU Numero di core Single-Threaded Multi-Threaded Intel Core i5-1240P 12 Core, 16 Thread 1149 3060 Intel Core i7-1260P 12 Core, 16 Thread 1721 9697 Intel Core i7-1280P 14 Core. 20 Thread 1602 6369 Intel Core i5-12500H 12 Core, 16 Thread 1602 8367 Intel Core i7-12650H 10 Core, 16 Thread 1738 10016 Intel Core i7-12700H 14 Core, 20 Thread 1758 12164 Intel Core i7-12800H 14 Core, 20 Thread 1654 9618 Intel Core i9-12900HK 14 Core, 20 Thread 1751 6438

Ci sono anche alcuni problemi seri con i risultati del test, con chip come il Core i9 che hanno ottenuto punteggi notevolmente ridotti rispetto alle loro controparti Core i7 meno potenti. Sospettiamo che Geekbench 5 potrebbe non supportare completamente i nuovi chip, il che potrebbe spiegare perché i risultati sembrano errati. C’è anche un’altra registrazione inerente a un Core i5-12450H, con solo 8 core e 12 thread, ma si tratta di un test OpenCL (14.343 punti) invece di quelli standard utilizzati per la tabella sopra.

Queste CPU dovrebbero costituire la maggior parte della gamma mobile Alder Lake di Intel il prossimo anno. In quanto tali, costituiscono il vero campo di prova dell’architettura ibrida per verificare le prestazioni in situazioni dove i core ad alta efficienza potrebbero davvero tornare utili allo scopo di garantire una maggiore durata della batteria nei notebook. Intel ha già iniziato a spedire i componenti mobile Alder Lake ai suoi partner OEM circa un mese fa, ecco perché hanno iniziato a comparire i risultati dei primi benchmark.