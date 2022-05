La prossima settimana vedremo il lancio delle Radeon RX 6000 Refresh, che debutteranno con la nomenclatura Radeon RX 6×50 XT. La gamma aggiornata di GPU AMD include le varianti RX 6650 XT, RX 6750 XT e la top di gamma RX 6950 XT e, nei giorni scorsi, alcune di queste erano già trapelate in qualche negozio online, che metteva in vendita modelli realizzati da Gigabyte e PowerColor. Come anticipato in più occasioni, AMD manterrà invariato il processore grafico, spingendo le prestazioni attraverso frequenze di clock più alte e moduli di memoria più veloci.

A confermare il maggior impatto sui consumi, nuove informazioni provenienti da Wccftech e riportate da Videocardz, svelano che le nuove RX 6×50 XT avranno un TBP più alto da 20W a 35W rispetto le attuali Radeon. Nello specifico, Radeon RX 6950 XT avrà un consumo totale di 335W, smentendo così le precedenti voci che parlavano di TBP di 350W. Il piccolo aumento non dovrebbe comunque impedire ai partner di mantenere le attuali soluzioni di raffreddamento a tripla ventola o a liquido.

Radeon RX 6000

Radeon RX 6950 XT dovrebbe beneficiare di una larghezza di banda da 18 GB/s, oltre ad una frequenza base di 2100 MHz, che aumenta fino a 2310 MHz in modalità boost. Uno step in più dalla RX 6900 XT, che ha una larghezza banda da 16 GB/s e frequenze rispettivamente inferiori di 85 MHz e 60 MHz.

Radeon RX 6750 XT, GPU di fascia media della gamma, avrà invece un TBP di 250W, portandosi in questo modo alla pari di una RX 6800 XT. La scheda equipaggerà gli stessi moduli di memoria da 18 GB/s del modello di fascia alta, con una possibile frequenza base di 2495 MHz e un boost clock di 2600 MHz. Una differenza di 71 MHz e 19 MHz rispetto le frequenze di RX 6700 XT.

La RX 6650XT porta infine il TBP a 180W, aumentando i consumi di soli 20W. La scheda fa uso del processore grafico Navi 23 XT che spinge le frequenze fino a 2410 MHz e 2635 MHz, una differenza di 51 MHz e 46 MHz rispetto la RX 6600 XT.

La presentazione delle nuove Radeon di AMD è attesa per il 10 maggio, anche se sfortunatamente l’azienda non ha ancora ufficialmente svelato le cifre di vendita per ogni modello.