Dopo il lancio delle prime schede video GeForce RTX 40, basate sull’architettura Ada Lovelace, da parte di NVIDIA, ora tocca ad AMD presentare la sua nuova generazione di GPU RDNA 3, che saranno impiegate nella serie Radeon RX 7000. La presentazione, ricordiamo, si terrà il prossimo 3 novembre e vi consigliamo di continuare a seguirci per scoprire tutti i dettagli che AMD svelerà in occasione dell’evento.

Kyle Bennett, persona a capo di HardOCP ed ex impiegato Intel, ha ricevuto la conferma da molteplici fonti che, a differenza di NVIDIA, AMD avrebbe deciso di non utilizzare il connettore 12VHPWR sulle sue prossime schede video. Inoltre, sembra che anche i partner AIB abbiano preso la stessa decisione. Infatti, anche recenti leak hanno mostrato prodotti RDNA 3 con connettori PCIe a 8 pin fino ad un massimo di tre.

After the @NVIDIAGeForce melting drama, I have verified through multiple sources that @Radeon Navi 31 ref cards will NOT use the 12VHPWR power adapter, and I could not verify any AIBs using 12VHPWR on N31 either. Picture in case you don't know what a smoked 12VHPWR looks like. pic.twitter.com/hLWhjqSm4v

— Kyle Bennett (@KyleBennett) October 25, 2022