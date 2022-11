È solo questione di ore prima che AMD presenti ufficialmente le prime schede grafiche basate sull’architettura RDNA 3, ovvero le Radeon RX 7000. A quanto pare, l’azienda punta in alto con i suoi nuovi prodotti dedicati ai videogiocatori, le quali dovrebbero offrire performance tali da permettere di giocare ad alte risoluzioni e ad alti frame rate.

Il CEO di AMD, Lisa Su, ha affermato, in occasione della presentazione dei risultati finanziari inerenti al passato trimestre fiscale:

Il fatturato inerente alla vendita di schede grafiche per il gaming è diminuito nel trimestre a causa della scarsa domanda da parte dei consumatori e della nostra attenzione alla riduzione delle scorte di GPU a valle. Nel corso di questa settimana lanceremo le nostre GPU RDNA 3 di nuova generazione, che combinano la nostra architettura grafica di gioco più avanzata con chiplet a 5 nanometri. Le nostre GPU RDNA 3 di fascia alta offriranno un forte aumento delle prestazioni e delle performance per watt rispetto ai nostri prodotti attuali e includeranno nuove funzionalità che supportano i giochi ad alta risoluzione e ad alto frame rate. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli nel corso della settimana.

Photo Credit: AMD

Ricordiamo che, secondo quanto finora condiviso da AMD, l’architettura RDNA 3 garantirà almeno il 50% di prestazioni per watt rispetto a RDNA 2. Le Radeon RX 7000 saranno inoltre le prime GPU a sfruttare il design MCM (multi-chip-module), con chiplet grafici e di memoria.

Stando alle poche informazioni ufficiali le schede, nome in codice Navi 3X, saranno prodotte sul processo 5nm di TSMC e integreranno una Infinity Cache di nuova generazione. Sam Naffziger, SVP e Technology Architect di AMD, ha inoltre affermato che le GPU sfrutteranno diverse nuove tecnologie, tra cui una raffinata gestione adattiva dell’alimentazione per impostare piani di funzionamento specifici per il carico di lavoro.

Per il momento, non ci resta altro che attendere ancora poche ore per saperne di più.