Le RAM migliori per i nuovi Intel Core? Queste G.Skill da 4400MHz

Il leader taiwanese G.Skill, specializzato nella produzione di RAM ed altri componenti, annuncia oggi nuovi moduli di memoria ad alta capacità. Moduli questi per chi cerca il massimo delle performance: garantite con frequenze massime fino a 4400MHz e bassi timing, con tagli fino a 16GB.

Quasi a seguire l’entrata nel mercato dei nuovi processori di decima generazione il produttore G.Skill annuncia nuovi kit di RAM, da 8 e 16 GB, nelle vesti dell’ormai classico design Trident Z Royal, tanto apprezzato dagli utenti. I nuovi moduli ad alte prestazioni sono stati ottimizzati per riuscire a mantenere basse latenze a fronte di elevate frequenze, grazie a moduli di memoria Samsung B-die che battono sotto la scocca.

G.SKILL Trident Z Royal

G.skill dichiara che le nuove memorie sono state sviluppate per migliorare le performance con le nuove piattaforme Intel Z490, in tutti quegli scenari dove è richiesta un’elevata capacità di calcolo. Le nuove RAM quindi sono state pensate sia per il gaming che per la creazione di contenuti. Ponendo l’attenzione sui nuovi standard che il mercato sta pian piano acquisendo, il produttore chiarisce come un totale di 32GB sia diventato oggi una specifica fondamentale per PC da gaming ad alte prestazioni. I nuovi moduli DDR4-4400 CL17-18-18-38 appartenenti alla famiglia Trident Z Royal rispecchiano dunque tutti i nuovi standard.

Come da tradizione per ogni nuovo prodotto annunciato, sono stati effettuati diversi test per validare i moduli di memoria; vi riportiamo dunque alcune slide caricate sul sito ufficiale dell’azienda.

Partiamo dal kit top gamma, quello composto da moduli con tagli da 32GB (16GBx2), che è stato validato in un primo test con una scheda madre MSI MPG Z490 GAMING PLUS ed un processore Intel Core i5-10600K e, in un secondo test, con una scheda madre ASRock Z490 AQUA assieme alla soluzione di punta dei recenti processori di decima generazione, un Intel Core i9-10900K.

Passiamo ora agli altri moduli annunciati, ci riferiamo al kit da 8GBx2, anch’essi con latenze CL17-18-18-38 e frequenze da 4400MHz. I moduli questa volta sono stati validati con una scheda madre ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA e, ancora una volta, una CPU Intel Core i9-10900K.

In chiusura ricordiamo che tutti i moduli sono stati pensati e ottimizzati per piattaforme Intel Z490, e sono disponibili in diversi kit, tutti basati su chip Samsung B-die che condividono la medesima configurazione CL17-18-18-38, con frequenze che vanno da 4000 a 4400MHz. G.Skill consiglia un voltaggio operativo minimo da 1.4V, fino ad arrivare ad 1.5V per i moduli più veloci. Le configurazioni dei singoli kit invece vedono moduli da 8 GB x2, 8 GB x4 e 16 GB x2, per tutte le esigenze.

Al momento non abbiamo specifiche inerenti al prezzo di lancio, ma vi terremo aggiornati.