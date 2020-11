Le RAM migliori per i Ryzen 5000? Colorful ci sta lavorando

Stando a quanto discusso sul forum cinese SMZDM, Colorful sarebbe al lavoro su dei nuovi moduli di RAM di fascia alta. I banchi iGame utilizzerebbero dei chip Samsung B-die dalle performance davvero interessanti e probabilmente verranno indicati come una tra le migliori scelte da abbinare alle CPU Ryzen serie 5000 basate su Zen 3.

A prima occhiata, i moduli di Colorful sembrano dei banchi di RAM di fascia bassa. Sono caratterizzate da un PCB bianco e i chip di memoria sono esposti in bella vista, niente dissipatore dal look aggressivo o LED RGB. Nonostante il design sia davvero poco appariscente se confrontato con le soluzioni di altri brand, una volta lette le specifiche si capisce al volo cosa c’è di speciale in questi banchi di RAM.

Come è ovvio che sia, Colorful preparerà i banchi in diversi tagli di memoria e con diverse frequenze. In cima alla classifica per prestazioni, troviamo delle memorie DDR4-4000 che sono state certificate per dei timing veramente bassi: 14-14-14-35. Impressionante calcolando che al momento i moduli di memoria DDR4-4000 più veloci sono offerti da G.Skill con tempi di 15-16-16-36. Purtroppo tra le specifiche note non è segnalata la tensione di funzionamento dei moduli, ma viste le frequenze ed i timing ci si dovrebbe attestare sugli 1,5V di tensione per le DRAM.

iGame sta chiaramente puntando agli utenti che hanno acquistato o acquisteranno una delle CPU AMD Ryzen serie 5000 basate su Zen 3. AMD ha affermato che i propri processori saranno in grado di raggiungere più facilmente le frequenze FCLK di 1900MHz o 2000MHz, da qui l’interesse per le DDR4-4000.

I nuovi banchi di memoria RAM Colorful iGame dovrebbero arrivare sugli scaffali dei negozi virtuali e non entro la fine di novembre.