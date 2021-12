Le RTX 3050 potrebbero avere 4 o 8 GB di memoria

Il noto leaker @kopite7kimi ha rivelato le specifiche della tanto chiacchierata GeForce RTX 3050 di NVIDIA, scheda grafica entry-level basata sull’architettura Ampere. Si dice che NVIDIA avesse originariamente pianificato di inserire la GPU GA107 all’interno della GeForce RTX 3050. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento di kopite7kimi afferma che il produttore di chip ha fatto marcia indietro sulla decisione e, secondo quanto riferito, utilizzerà invece la GPU GA106. Si tratta di una scelta valida, dal momento che GA106 è già utilizzata per la GeForce RTX 3060, quindi NVIDIA potrebbe potenzialmente recuperare i die che non soddisfano gli standard per la GeForce RTX 3060 e inserirli nella GeForce RTX 3050.

La GeForce RTX 3050 arriverà in due versioni con dotazioni di memoria e numero di core diversi, secondo il leaker. Il die GA106-150 è specificamente progettato per la GeForce RTX 3050 8GB, mentre quello GA106-140 andrà nella GeForce RTX 3050 4GB. Logicamente, la variante da otto GB sarà quella più potente tra le due. La GPU GA106 misura 276 mm² e ospita fino a 30 streaming multiprocessor (SM), per un totale di 3.840 core CUDA. La GeForce RTX 3060 possiede 28 SM abilitati, solamente due in meno rispetto al die completo. Per garantire un equo margine di separazione, anche in vista di una potenziale GeForce RTX 3050 Ti in futuro, le GeForce RTX 3050 da 8 e 4 GB probabilmente saranno equipaggiate con 20 e 18 SM, rispettivamente. Ciò equivarrebbe a 2.560 core CUDA sulla variante da 8GB e 2.304 core CUDA su quella da 4GB.

GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 8GB GeForce RTX 3050 4GB Architettura GA106 GA106 GA106 Tecnologia di processo Samsung 8N Samsung 8N Samsung 8N Transistor (Miliardi) 12 12 12 Dimensioni Die (mm²) 276 276 276 SM/CU 28 20 18 GPU Core 3.584 2.560 2.304 Tensor Core 112 80 72 RT Core 28 20 18 Base Clock (MHz) 1.320 ? ? Boost Clock (MHz) 1.777 ? ? VRAM Speed (Gb/s) 15 14 14 VRAM (GB) 12 8 4 Ampiezza bus VRAM 192 128 128 ROP 48 ? ? TMU 112 80 72 TFLOPS FP32 (Boost) 12,7 ? ? TFLOPS FP16 (Tensor) 51 (102) ? ? RT TFLOPS 24.9 ? ? Banda (GB/s) 360 224 224 TDP (Watt) 170 90 90 Data di lancio Feb 21 Gen 22 Gen 22 Prezzo di lancio 329$ ? ?

Come la GeForce RTX 3060, la GeForce RTX 3050 presumibilmente utilizzerà le memorie GDDR6. Tuttavia, quest’ultima potrebbe utilizzare chip di memoria con clock inferiore, forse 14Gb/s invece dei 15 Gb/s che NVIDIA utilizza sulla prima. Dovremo anche aspettarci un’interfaccia di memoria meno ampia, forse da 128 bit, per una larghezza di banda di memoria massima di 224GB/s.

Secondo gli ultimi rumor, NVIDIA potrebbe presentare la GeForce RTX 3050 al CES 2022, mentre non dovrebbe debuttare sugli scaffali dei negozi sino al 27 gennaio.