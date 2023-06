Inno3D ha pensato a un modo per nascondere i connettori di alimentazione delle prossime GeForce RTX 4070 e GeForce RTX 4060 Ti, due delle migliori schede grafiche del momento. Semplicemente, li ha posizionati sul retro della scheda grafica.

Ai consumatori piacerà sicuramente l’idea di far passare i cavi di alimentazione sul retro della scheda grafica, in quanto faciliterebbe la gestione dei cavi e migliorerebbe l’estetica generale della costruzione.

RTX 4070 Inno3D

I connettori di alimentazione si trovano sul retro del PCB, in un’area compresa tra il dissipatore e il pannello posteriore. Inno3D ha ruotato il connettore di alimentazione di 180 gradi in modo che sia rivolto verso la scheda madre anziché verso il pannello laterale del case. La buona notizia è che la scheda grafica richiede un solo cavo di alimentazione, quindi non bisogna preoccuparsi di instradare più cavi.

Nel caso di Inno3D, le due schede grafiche in arrivo sfruttano un connettore di alimentazione PCIe standard a 8 pin. Ma non è difficile immaginare lo stesso sistema anche per i modelli che utilizzano il connettore di alimentazione a 16 pin.

La GeForce RTX 4070 AX eSports è dotata di un pannello posteriore parzialmente rimovibile. Gli utenti possono sollevare una metà del backplate per rivelare il connettore di alimentazione PCIe a 8 pin. D’altra parte, la GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White non è lunga come la GeForce RTX 4070 AX eSports, quindi Inno3D non ha potuto utilizzare lo stesso design.

Tuttavia, non sarà necessario rimuovere l’intero pannello posteriore per accedere al connettore di alimentazione. Al contrario, la GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White presenta un’ampia apertura in cui è possibile inserire lo stesso cavo di alimentazione PCIe a 8 pin.

Secondo MyDrivers, la GeForce RTX 4070 AX eSports e la GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White avranno in dotazione cavi di alimentazione bianchi per abbinarsi al tema bianco delle schede grafiche. Inno3D non ha ancora comunicato la disponibilità o il prezzo delle schede grafiche.