Nonostante il consistente esborso monetario necessario per portarsi a casa una nuova fiammante GeForce RTX 4090, visto che la cifra si aggira sui 2.000 euro, a quanto pare la domanda continua a essere maggiore dell’offerta, tanto che molti modelli sono andati esauriti in pochissimo tempo.

Questo, purtroppo, ha portato nuovamente alla ribalta il fenomeno degli scalper, che stanno proponendo su eBay le schede a prezzi maggiorati, sino a superare i 4.000 euro per determinate varianti personalizzate, mentre in media il prezzo di vendita si aggira tra i 2.500 e 3.200 euro. Tra l’altro, molte delle inserzioni riguardano dei pre-order, quindi i venditori non hanno neppure il prodotto sottomano, ma semplicemente rivendono, guadagnandoci, la propria prenotazione.

Allo scopo di migliorare la situazione, anche in vista dei futuri lanci, NVIDIA sta testando un nuovo modello per la vendita delle sue GeForce RTX 4090 Founders Edition, chiamato “Verified Priority Access“. Prendendo spunto dal programma EVGA Elite Priority Access, l’azienda californiana darà modo di effettuare la prenotazione di una scheda grafica indipendentemente che essa sia disponibile in magazzino o meno, generando una sorta di coda. Quando arriveranno i prodotti, si verrà avvisati tempestivamente, fornendo solo un periodo limitato di tempo per completare l’acquisto vero e proprio. In caso contrario, sarà contattata la successiva persona in coda e così via, fino a esaurimento dei pezzi disponibili.

Photo Credit: VideoCardz

Tuttavia, sarà necessario possedere già una scheda grafica GeForce GTX 10, GTX 16, RTX 20 o RTX 30 ed essere registrati con GeForce Experience per sfruttare questa possibilità. Infatti, la notifica inerente alla disponibilità per l’acquisto delle schede verrà fornita direttamente tramite il software NVIDIA, dal quale si sarà portati direttamente sulla pagina dello store online per completare l’ordine. L’iniziativa sarà limitata ad alcuni rivenditori, che comprendono Best Buy (USA), Scan (Regno Unito), NBB (Germania e Paesi Bassi) e LDLC (Francia, Italia e Spagna).