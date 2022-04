Stando al noto leaker Enthusiast Citizen, le schede video desktop Intel Arc Alchemist, previste per il secondo trimestre di quest’anno, potrebbero debuttare sul mercato con un po’ di ritardo, probabilmente alla fine del Q2 2022 o addirittura all’inizio del Q3 2022. Al momento, non è chiara la motivazione di questo posticipo, ma alcuni pensano possa essere causato da alcuni problemi con i driver.

Questo è il messaggio pubblicato da Enthusiast Citizen su Bilibili:

Le schede grafiche desktop Intel potrebbero ritardare nuovamente. Il motivo è sconosciuto, ma dovrebbero arrivare alla fine del Q2 o inizio Q3. Ci saranno quattro modelli in totale: A770, A750, A580 e A380. A770 probabilmente offrirà prestazioni paragonabili a una RTX 3060 Ti; quindi, potrebbe non essere il top di gamma e potrebbero arrivare ulteriori modelli in futuro (come A970). A770 dovrebbe avere 16GB di RAM, mentre A750 e A580 avranno 8GB, ma non ci sono altre conferme per il momento. A380 dovrebbe essere una scheda entry level, con performance superiori alla Radeon RX 6400.