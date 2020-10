Le schede madri MSI serie 400 si preparano per i nuovi AMD Ryzen serie 5000

Tramite un comunicato stampa, MSI ha annunciato ufficialmente che l’aggiornamento BIOS per le schede madri serie 400, che introdurrà il supporto ai nuovi processori AMD Ryzen serie 5000 annunciati lo scorso 8 ottobre, sarà disponibile da gennaio 2021.

L’update riguarderà tutte le sue schede madri della serie 400, incluse le X470 e le B450 serie MAX e non-MAX. Purtroppo, le motherboard della serie 300, tra cui le X370 e A320, non potranno supportare i nuovi processori, come confermato da AMD stessa. Se ciò dovesse cambiare in futuro, MSI ha assicurato che tornerà a sviluppare nuovi BIOS anche per quelle piattaforme.

La nota azienda taiwanese ha già ufficializzato il recente AGESA COMBO PI V2 1.1.0.0, valido per tutte le schede madri X570 e B550, per preparare le motherboard serie 500 all’imminente lancio delle CPU AMD, previsto per il prossimo 5 novembre.

Ricordiamo che i nuovi processori AMD Ryzen della serie 5000, basati sull’architettura Zen 3, saranno realizzati nuovamente sul processo produttivo a 7nm, le CPU in questione offriranno una maggiore frequenza di boost, un significativo aumento a livello di IPC (+19%), un nuovo layout dei core ed una nuova struttura della cache. Ora, infatti gruppi di otto core per chiplet possono accedere direttamente a 32MB di cache L3, diminuendo la latenza.

MSI ha recentemente condotto alcuni test per confermare l’alta velocità degli SSD PCIe 4.0 sulle schede madri X570 e B550, raggiungendo risultato sicuramente notevoli con unità Samsung 980 PRO da 1TB. Infatti, sono state registrate velocità in lettura e scrittura, rispettivamente di oltre 7.100MB/s e 5.200MB/s.

Infine, per supportare adeguatamente le configurazioni equipaggiate con le ultime schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3080 e RTX 3090, il produttore taiwanese ha lanciato la sua prima linea di alimentatori: la serie MPG. I dispositivi, dal design completamente modulare, hanno ottenuto la certificazione 80 Plus Gold e sono disponibili nei tagli da 650W, 750W e 850W.