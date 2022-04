Apple ha recentemente aggiornato la sua suite di applicativi per l’ufficio, chiamata iWork e comprendente Pages, Numbers e Keynote, con il supporto ad alcune opzioni di automazione tramite Shortcuts. Nello specifico, ecco i comandi utilizzabili:

Pages

“Aprire documento”

“Crea documento

Numbers

“Apri foglio di calcolo”

“Crea foglio di calcolo”

“Aggiungi riga in cima o in fondo alla tabella”

Keynote

“Aprire Presentazione”

“Crea presentazione”

“Apri la presentazione in modalità Rehearsal”

“Aprire la presentazione in modalità Show”

The iWork apps for Mac just got support for Shortcuts. Most notably the Numbers app got an action to append a row to a table — Simon B. Støvring (@simonbs) April 7, 2022

Come riportato dai colleghi di 9to5Mac, Vivek Bhardwaj, nel corso del podcast Mac Power User di Relay FM, lo scorso giugno aveva affermato:

Stiamo lavorando a questo da un po’ di tempo. Quando abbiamo lanciato Shortcuts per la prima volta, portarlo su iPhone e iPad è stato grandioso, è stata una opportunità fantastica per tutti noi di ottenere un feedback importante. Questi sono dispositivi che porti con te ovunque e l’automazione su queste piattaforme non esisteva davvero prima di Shortcuts. Quindi è stata una grande opportunità per testarlo, portarlo là fuori e lavorare a stretto contatto con l’ecosistema degli sviluppatori, farli entusiasmare per tutti i diversi Shortcuts che possono andare a costruire. E poi portarlo davvero a casa sul Mac.

Photo Credit: Apple

Lo sviluppatore Matthew Cassinelli ha dichiarato, per quanto riguarda la versione 12.0 dei software appartenenti alla suite iWork: