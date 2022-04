Nel primo trimestre del 2022 le spedizioni dei Mac sono cresciute dell’8% in base ad un nuovo rapporto odierno stilato da Counterpoint Research, che indica anche come le spedizioni globali dei PC siano calate del 4,3% su base annua nello stesso periodo, raggiungendo circa 79 milioni di unità.

Counterpoint spiega anche le cause dietro a questo calo, che sono dovute principalmente all’inflazione globale che pesa sulle tasche dei consumatori, al conflitto in corso in Ucraina che ha portato incertezza per il futuro sociale, politico ed economico, alla carenza costante di componenti causate anche dalle difficoltà logistiche, in particolare alle spedizioni via mare, e alla pandemia di Covid in Cina che ha causato vari blocchi, soprattutto a Shanghai e Kunshan dove sono presenti numerose aziende di produzione di computer portatili.

Problemi che però non sembrano riguardare Apple, che ha continuato ad aumentare le proprie spedizioni grazie anche al successo dei Mac con chip M1 che continuano ad avere una forte richiesta. Anche Dell ha visto una crescita, seppur solo dell’1%. Situazione diversa invece per altre aziende come Lenovo che pur continuando a mantenere il comando nel mercato globale dei PC con 18 milioni di computer spediti, ha registrato un calo delle spedizioni del 10% circa. Al secondo posto invece si trova HP che ha visto una diminuzione del 16% spedendo circa 16 milioni di unità. In calo anche le spedizioni di Acer, scese dell’1%, dovute alla riduzione delle vendite dei Chromebook.

Credit: Counterpoint Reserch



Il rapporto tuttavia ritiene che la carenza dei vari componenti possa ridursi nella seconda parte dell’anno, dal momento che a partire dalla fine del 2021 ha cominciato a colmarsi la distanza tra domanda e offerta. Gli OEM e gli ODM hanno continuato ad accumulare scorte di componenti e la diminuzione della richiesta da parte dei consumatori aiuterà a ridurre la carenza dei componenti che si è vista finora.