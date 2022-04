UserBot, startup milanese fondata nel 2017 da Antonio Giarrusso, tramite un comunicato stampa, ha annunciato che la sue tecnologie di AI e Machine Learning saranno impiegate da associazioni, organizzazioni e Pubblica Amministrazione per rendere più efficaci i processi di intervento, promuovendo la cooperazione e offrire un’assistenza migliore durante la crisi umanitaria inerente all’Ucraina attualmente in corso.

Photo Credit: UserBot

In particolare, UserBot ha messo a disposizione la sua tecnologia di IA conversazionale alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano per fornire informazioni utili ai cittadini ucraini in arrivo a Milano e a tutti coloro che vogliono fornire un aiuto. Attualmente in fase di test, l’assistenza virtuale è in grado di guidare gli utenti in vari percorsi, facilitando l’accesso alle informazioni e ai vari servizi offerti dalla Croce Rossa di Milano. Sempre rimanendo nel campo delle associazioni benefiche, UserBot supporta anche SOS Villaggi dei Bambini, parte del network di SOS Children’s Villages. Anche in questo caso, il chatbot è in grado di offre informazioni relative alle adozioni, all’accoglienza e alle donazioni.

Passando alla Pubblica Amministrazione, UserBot, nell’ambito del progetto Urban Digital Center – Innovation Lab del Comune di Rovigo, ha realizzato un chatbot multilingua per accogliere i profughi ucraini e indirizzare gli aiuti delle persone interessate a donare oppure offrire supporto. L’assistente virtuale sarà in grado di guidare i cittadini lungo l’iter amministrativo per l’inserimento sociale o la gestione delle donazioni.

Photo Credit: UserBot

È indubbio che lo sviluppo di tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, il Machine Learning, il Data Mining e il Deep Learning sia cruciale per migliorare l’analisi dei dati, soprattutto quando si presentano avvenimenti, come la guerra tra Russia e Ucraina, che necessitano di tempestività. Grazie a UserBot, le associazioni potranno contare su nuovi strumenti per mettersi in contatto e aiutare efficacemente le persone in fuga da conflitti, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani.