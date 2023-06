Il mercato delle schede video continua il suo momento di crisi: dopo il crollo registrato a fine 2022, un nuovo report di Jon Peddie Research mette in luce un ulteriore calo nel Q1 2023, con solamente 6,3 milioni di unità vendute, uno dei numeri più bassi degli ultimi anni. Si tratta del 12,6% in meno rispetto al trimestre precedente e del 38,2% rispetto al Q1 2022.

A subire di più il colpo sono NVIDIA e AMD, mentre Intel è in controtendenza e continua a crescere, assestandosi intorno al 4% del mercato. Jon Peddie ha dichiarato: “le spedizioni di nuove schede sono calate a causa delle preoccupazioni legate all’aumento dell’inflazione e ai licenziamenti, le persone acquistano schede di passata generazione e i fornitori cercano di svuotare i magazzini. Con la riduzione degli inventari aumenteranno anche le vendite delle schede video di nuova generazione, ma non accadrà prima del terzo trimestre.”

Credit: Jon Peddie Research

Nonostante il calo NVIDIA continua a dominare il mercato, detenendone l’84%; tuttavia, l’azienda ha registrato uno dei peggiori risultati degli ultimi anni, con “solo” 5,29 milioni di GPU desktop spedite. AMD, dal canto suo, ha spedito circa 760 mila schede, mantenendo una quota di mercato del 12%.

Come accennato in apertura, Intel è in controtendenza e ha aumentato le spedizioni, raggiungendo circa 250 mila unità e una quota di mercato del 4%. I numeri non sono paragonabili con quelli dei due competitor, ma considerando che la gamma Arc Alchemist A700 ha debuttato verso la fine del terzo trimestre 2022, si tratta di buoni risultati.

“Prevediamo dei miglioramenti per la seconda metà del 2023” ha dichiarato C. Robert Dow, analista di JPR. “AMD ha dichiarato di prevedere un aumento di vendite sia di Radeon RX 7000 che delle vecchie RX 6000, Intel alimenterà la competizione con le GPU Battlemage di nuova generazione e NVIDIA completerà il lancio della gamma RTX 4060, storicamente la più popolare tra i videogiocatori”.Le vendite delle schede grafiche vanno sempre peggio, ma non per Intel