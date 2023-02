Stando ai dati diffusi dai colleghi di My Drivers, le spedizioni di schede grafiche in Cina sembrano aver subito un duro colpo, con una diminuzione del 42% rispetto all’anno scorso. Ma la situazione potrebbe presto migliorare, dato che le vendite sono aumentate del 9% da dicembre 2022.

Le informazioni provengono dal blog Bobantang, che ha stilato una classifica delle marche di schede grafiche più vendute. Al primo posto troviamo Colorful, seguita da Asus, Gigabyte, MSI, Galax, Gengsheng, Maxsun e Zotac. Per una maggiore chiarezza, nel grafico sottostante le barre verdi rappresentano le spedizioni di dicembre 2022, mentre quelle arancioni quelle di gennaio 2023.

Photo Credit: My Drivers

La diminuzione del 42% su base annua non deve sorprendere, poiché altri dati hanno confermato questa tendenza negativa. Secondo Jon Peddie Research, infatti, le spedizioni di schede video dedicate hanno registrato un significativo calo rispetto all’anno precedente nel terzo trimestre del 2022, soprattutto nel caso di quelle desktop (-15,4%).

Le ragioni dietro questo calo potrebbero essere molteplici. Da una parte, il mining di criptovalute con le GPU non è più conveniente, e questo ha fatto scendere la domanda da parte di coloro che erano impegnati in questo campo per ottenere un guadagno, che fino allo scorso anno rappresentavano una grossa fetta del mercato. Dall’altra, la pandemia e i successivi lockdown hanno provocato un grande ciclo di upgrade dei PC, il quale sembra essere ormai in fase di attenuazione.

Inoltre, molti consumatori stanno aspettando il lancio sul mercato di opzioni più convenienti, come la RTX 4060 o la Radeon RX 7600, prima di effettuare un nuovo upgrade. Le schede di ultima generazione di NVIDIA e AMD, infatti, sono al momento disponibili solo in modelli piuttosto costosi e di fascia alta, al di fuori della portata di chiunque abbia un budget limitato. In ogni caso, nonostante le difficoltà economiche attuali, sembra che la situazione stia migliorando. Resta da vedere se la tendenza al rialzo continuerà e se il mercato delle schede grafiche vedrà una nuova ripresa in futuro.