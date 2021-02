Le vostre RAM vi sembrano veloci? Nulla, in confronto ai nuovi moduli Asgard

Se siete sicuri che i costosi moduli RAM che avete appena acquistato per il vostro nuovo PC da gaming siano i migliori sul mercato, questo produttore cinese ha delle brutte notizie per voi. Asgard, brand di proprietà della Shenzhen Jiahe Jinwei Electronic Technology Co. Ltd., ha appena presentato sul mercato dei nuovi moduli DDR5 ad alta velocità dalle capacità importanti!

La testata giornalistica IThome ha da poco condiviso la notizia dell’arrivo sul mercato dei nuovi moduli RAM Asgard VMA5AUK-MMH224W3. I nuovi banchi di RAM DDR5 hanno una capacità di 64GB l’uno ma saranno presto disponibili anche nei tagli da 32GB e 128GB.

Essendo tra i primi moduli DDR5 consumer, l’estetica di questi chip non attirerà di certo l’attenzione vista la mancanza di un dissipatore dalla forma accattivante o dell’illuminazione RGB. Tuttavia, sono le prestazioni quelle che contano!

Fonte: IThome

Nonostante l’alta densità, i moduli sono in grado di operare a 4,800MHz. Una frequenza decisamente alta per gli standard attuali ma nemmeno lontanamente vicina agli 8,400MHz massimi della specifica DDR5. I moduli Asgard funzioneranno con una tensione nominale DRAM di 1,1V e aderiscono allo standard JEDEC “B”, quindi dovrebbero avere dei timing di 40-40-40.

Secondo la notizia, Asgard non ha ancora iniziato la produzione di massa dei modulo di memoria DDR5, e ciò ha perfettamente senso dal momento che non esistono ancora processori consumer in grado di sfruttarli. Tuttavia, il fornitore si aspetta di mettere in movimento la catena di produzione appena i processori Intel Alder Lake di 12a generazione e i corrispondenti chipset serie 600 saranno pronti.

Il rappresentante di Asgard ha persino confermato a IThome alcuni dei futuri processori Intel e AMD che supporteranno le memorie DDR5. Per Intel abbiamo le famiglie di CPU Alder-Lake, Sapphire Rapids e Tiger Lake-U. Per AMD sono state menzionate le APU Van Gogh e Rembrandt.