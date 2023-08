Lenovo si prepara a fare il suo ingresso nel mercato sempre più affollato dei PC Handheld, ovvero dei computer racchiusi nello chassis di una console portatile. Il colosso cinese, difatti, sembra essere in procinto di lanciare un nuovo dispositivo chiamato Legion Go, equipaggiato con Windows 11, alla stregua dell’Asus ROG Ally, dotato di un processore AMD e di uno schermo da ben 8 pollici.

Le informazioni riguardanti questo nuovo handheld di Lenovo, provengono da Windows Central, tuttavia va sottolineato che le fonti citate sono anonime e che quindi occorre, come d’abitudine, essere cauti nel considerare affidabili questi rumor. D’altro canto, considerando la crescente popolarità dei PC Handheld, è plausibile immaginare che Lenovo stia lavorando realmente a un nuovo dispositivo che possa competere con prodotti del calibro di Steam Deck, di Valve, e della recente ROG Ally di Asus.

Secondo le indiscrezioni, il Legion Go sarà equipaggiato con uno dei chip AMD Phoenix annunciati all’inizio di quest’anno, mentre per lo schermo, pare, che Lenovo, pur mantenendo un pannello LCD, abbia deciso di estendere le dimensioni proposte dai concorrenti, arrivando a una diagonale di ben 8 pollici. Il fatto che abbia il nome “Legion”, infine, suggerisce che questo dispositivo sarà effettivamente indirizzato al mondo del gaming, anche se il form factor affiancato ai rumor non lascia molti dubbi a riguardo.

Legion GO

Non è la prima volta che si sente parlare di Lenovo al lavoro su una console da gioco portatile. Nel mese di ottobre 2021, erano circolate immagini di un dispositivo basato su Android, chiamato Lenovo Legion Play, descritto come la prima console da gioco Android basata su cloud. Avrebbe dovuto vantare uno schermo FHD da 7 pollici con cornici molto sottili, il supporto al HDR 10, controller integrati, due speaker, una coppia di motorini vibranti e e una batteria da 7.000mAh.

Lenovo aveva programmato di presentare il Legion Play al Mobile World Congress 2021 ma all’ultimo minuto il colosso cinese annullò tutto, probabilmente a causa delle possibili comparazioni con Steam Deck. Una decisione comprensibile, considerando come sono stati accolti freddamente da pubblico e critica le console interamente basate sul cloud gaming.

Il Legion Play non vide mai la luce ed è molto probabile che dalle ceneri di quel progetto, Lenovo optò per lo sviluppo di un dispositivo più potente basato su Windows 11, al fine di competere meglio con i PC Handheld che stavano iniziando a spopolare.

Il gaming portatile ha una seconda età del loro in seguito al lancio di Nintendo Switch nel 2017, diventata ormai la terza console più venduta di tutti i tempi. Una rinascita che ha portato all’arrivo sul mercato di competitor totalmente inaspettati, quali Valve con la sua Steam Deck, capaci di bruciare sul tempo alcuni degli attori più importanti del settore. Con l’arrivo in seguito dell’Asus ROG Ally, e la continua invasione del mercato da parte di brand cinesi che da sempre producono PC Handheld, se Lenovo deciderà di lanciare il Legion Go, dovrà proporre qualcosa di davvero speciale per distinguersi dalla concorrenza.