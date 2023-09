Lenovo ha ufficializzato le indiscrezioni degli scorsi giorni, presentando ufficialmente Lenovo Legion Go, il primo dispositivo portatile Windows, dedicato al gaming, dell’azienda. Questo PC in formato handheld, promette di offrire maggiore libertà per giocare come e dove si preferisce, grazie a una scheda tecnica pronta a competere con le due competitor più celebri del momento: Steam Deck e ROG Ally.

Lenovo Legion Go è progettato per i giocatori che sono alla ricerca di specifiche al top e della massima qualità dell’immagine anche su un dispositivo portatile. Il nuovo handheld, difatti, porta la potenza dei titoli per PC Windows in un formato portatile e molto performante, basato sui processori AMD Ryzen della serie Z1 e accompagnato da un display con tecnologia Lenovo PureSight Gaming Display, da 8,8 pollici.

“Siamo orgogliosi che Lenovo Legion sia diventato un brand di riferimento per i giocatori di tutto il mondo, grazie al successo dei nostri laptop, PC tower, monitor e accessori. Se guardiamo al mondo gaming, vediamo gruppi di giocatori eterogenei e variegati, e Lenovo Legion vuole soddisfare tutte le esigenze con soluzioni fatte su misura per chi ama giocare”, ha affermato Jun Ouyang, VP e GM, Consumer Business Segment, IDG, Lenovo. “Con questo approccio, abbiamo iniziato a progettare Lenovo Legion Go più di due anni fa, per consentire ai giocatori di tutto il mondo un’esperienza compatta e performante. Con l’introduzione di Lenovo Legion Go, siamo entusiasti di espandere il nostro ecosistema gaming Lenovo Legion con un dispositivo che consente ai giocatori di giocare, letteralmente, in movimento”.

Dotato di un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, con scheda grafica AMD RNDA e tecnologia di gestione intelligente dell’alimentazione, Lenovo Legion Go è un dispositivo basato su Windows 11, e capace di offrire una potente combinazione di prestazioni grafiche comparabili alle console di attuale generazione, grazie a un display da gaming da 8,8 pollici QHD+ (con ratio 16:10 e tecnologia Lenovo PureSight), che offre ai giocatori una dimensione ottimale per godere dei titoli più recenti in commercio.

Questo display raggiunge una luminosità fino a 500 nit e offre una gamma di colori DCI-P3 del 97%, inoltre è anche regolabile in base allo stile di gioco e alla situazione preferita di utilizzo, supporta una risoluzione da 1600p a 800p, con frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz.

Lo schermo integra 10 touch point per un controllo naturale e intuitivo, sia che si tratti di swipe o tap sullo schermo. Legion Go, inoltre è dotato di 16gb di RAM LPDDR5X (7500 Mhz), con flessibilità di gestione dell’alimentazione in modo da offrire prestazioni di gioco ottimali e tempi di caricamento più rapidi.

A chiudere la scheda tecnica, troviamo un SSD PCIe Gen4 (disponibile fino a 1 TB) e uno slot micro-SD che supporta fino a 2 TB spazio di archiviazione aggiuntivo.

Ad alimentare il Lenovo Legion Go, troviamo una batteria con capacità di 49,2 Wh, in maniera tale da risolvere, anche grazie alla superficie maggiore dello chassis, i problemi di batteria che da sempre affliggono questa tipologia di prodotti. Il Lenovo Legion Go dispone, inoltre, del supporto per la Super Rapid Charge, consentendo alla batteria di ricaricarsi fino al 70% in appena mezz’ora.

Quando si gioca mentre è collegato all’alimentazione, Lenovo Legion Go include la modalità power bypass che protegge in fase di alimentazione la batteria da un ulteriore degrado, eliminando al tempo stesso il calore normalmente prodotto durante la ricarica.

La tecnologia termica Coldfront di Lenovo Legion è ovviamente presente all’interno di Go, il quale è dotato di una ventola a 79 pale in polimero a cristalli liquidi, la quale mantiene il dispositivo fresco e silenzioso (il rumore della ventola è dichiarato inferiore a 25 dB in modalità silenziosa), pur consentendo al dispositivo di raggiungere 25 W completi di TGP in modalità personalizzata, quando è necessaria tutta la potenza per i titoli più esosi di risorse, prevenendo, al contempo, la limitazione termica durante sessioni di gioco prolungate.

I controller di Lenovo Legion Go sono affidati a una coppia di joystick dotati di hall effect anti-drift, pensati per massimizzare la reattività, e la precisione, durante le sessioni di gioco. Tra gli altri comandi presenti, troviamo un trackpad integrato, un D-pad a grandezza standard, una rotella del mouse angolata e un totale di 10 pulsanti dorsali mappabili (fra grilletti e pulsanti presenti nelle impugnature).

L’illuminazione RGB è presente sul pulsante di accensione decorato con l’iconica “O” di Lenovo Legion, la quale cambia colore per indicare la modalità della ventola selezionata dall’utente, mentre gli anelli RGB personalizzabili attorno ai joystick aggiungono un ulteriore elemento personalizzabile votato non solo all0’estetica ma anche al notificare quando i congtroller vengono accoppiati correttamente.

Questo dettaglio risulta indispensabile, visto che i controller Legion TrueStrike di Lenovo Legion Go sono rimovibili per consentire una maggiore flessibilità negli stili di gioco, oltre ad abilitare una peculiare modalità FPS, per i titoli che chiedono una spinta maggiore. La modalità FPS permette all’utente di staccare i controller dal corpo del Lenovo Legion Go e utilizzare lo stand posto sul retro dello chassis per poggiarlo su qualsivoglia superficie piana.

Il controller destro viene posizionato in una base per controller magnetica, inclusa nella confezione, la quale permette alla lente ottica, posta nella parte inferiore del controller, di consentire un controllo molto più preciso che tramite i più comuni stick analogici, simulando, di fatto, un mouse tradizionale.

In termini di connessione, Lenovo Legion Go è dotato di due porte USB Type-C, per una connettività pratica e universale, consentendo agli utenti di caricare il dispositivo e collegare allo steso tempo gli accessori, grazie alle funzionalità plug-and-play che supportano sia DisplayPort 1.4, che Power Delivery 3.0. A chiudere il cerchio troviamo, infine, il modulo Wi-Fi 6E e l supporto Bluetooth 5.2.

A fungere da collante fra le numerose funzionalità offerte da Lenovo Legion Go, troviamo l’applicazione Legion Space. Progettata specificatamente per Lenovo Legion Go, l’app consente agli utenti di accedere rapidamente a tutte le piattaforme di gioco, e ai rispettivi store online, visualizzare i giochi installati localmente, avviarli, aggiungerne di nuovi non presenti negli store e, persino, acquistarne di nuovi tramite il Legion Game Store.

La collaborazione con Xbox Game Pass Ultimate, inoltre, garantisce una membership di 3 mesi che darà accesso a centinaia di giochi a chiunque acquisterà un Lenovo Legion Go. Lo store Gamesplanet, infine, offrirà una scontistica dedicata a chiunque acceda con un Lenovo ID.

Tutti i launcher di gioco supportati, inoltre, possono essere raggruppati insieme in Legion Space in modo che i giocatori possano avere un’esperienza il più vicino possibile al classico “plug and play” tipico delle console. Legion Space, infine, consente agli utenti di regolare rapidamente impostazioni come risoluzione, frequenza di aggiornamento, luminosità e altri parametri dell’handheld, in maniera rapida e senza interrompere le partite in corso.

La disponibilità di Lenovo Legion Go è prevista nel mese di ottobre 2023, con un prezzo di listino che partirà da €799. Non sono ancora stati diramati dettagli ulteriori in merito al prezzo delle varie versioni o per quanto concerne il giorno preciso del lancio sul mercato.