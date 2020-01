Legion Y740S, il notebook gaming più sottile e leggero di Lenovo (ma c’è un però)

Si chiama Legion Y740S il notebook gaming più sottile e leggero di sempre di Lenovo. Un risultato che l’azienda cinese ha raggiunto con uno stratagemma: il portatile è infatti privo di una GPU dedica al suo interno.

Il notebook, che sarà disponibile a maggio a partire da circa 1000 euro, uscirà insieme alla prima GPU esterna (eGPU) di Lenovo, il box chiamato Legion BattleStation che sarà disponibile a circa 225 euro.

Chiamarlo notebook gaming può apparire stonato, dato che sul mercato molti portatili sono dotati di una porta Thunderbolt 3 adeguata alla gestione di una eGPU, ma l’azienda lo propone in questo modo.

Lenovo Y740S è dotato di una funzione chiamata Q-Control per passare tra le modalità prestazioni, bilanciata e silenziosa premendo i tasti FN e Q. C’è anche una nuova camera di vapore e una configurazione di raffreddamento a quattro ventole soprannominata Legion Coldfront 2.0.

Inoltre, la tastiera è stata ridisegnata (Lenovo la chiama Legion TrueStrike) con tasti più resistenti, grazie a un “rivestimento migliorato”. Il display IPS vanta una risoluzione fino al 4K con refresh rate a 60 Hz, il supporto alla tecnologia Dolby Vision ed una luminosità massima di 600 nits.

Il sistema dovrebbe montare CPU Intel Core fino agli i9 di decima generazione (di cui la casa di Santa Clara ha anticipato l’arrivo nei prossimi mesi) abbinati a un massimo di 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

Legion BattleStation può montare sia GPU Nvidia GeForce che AMD Radeon. Il box in alluminio con un pannello laterale trasparente e non ha bisogno di attrezzi per l’apertura. Ci sono anche slot di memoria per un ulteriore HDD o SSD SATA.

L’alimentatore ATX arriva fino a 500 W, e può fornire al notebook fino a 100 W tramite USB C. L’eGPU di Lenovo sarà venduto anche insieme a schede video Nvidia GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 XT. Il prezzo del bundle non è stato comunicato.