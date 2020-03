Lenovo: 15% di sconto sui portatili ThinkPad con processore AMD

Vi segnaliamo che sullo store Lenovo è partita una nuova, incredibile, offerta! La promozione, stavolta, è tutta dedicata ai modelli dell’azienda che possono contare su di un processore AMD. Si tratta di 8 notebook di ottima qualità, il cui prezzo è decurtato fino ad un massimo del 15% rispetto al prezzo originale.

Un’offerta davvero ottima, specie per chi in questo momento è alla ricerca di un ottimo portatile per lo smart working o l’home schooling ed è quindi a caccia di un’occasione eccezionale per effettuare il proprio acquisto a prezzo scontato, senza ovviamente rinunciare alla qualità. Del resto, stiamo parlando di una gamma di 8 portatili dalle prestazioni eccezionali, tra cui svetta persino il ThinkPad T490S, ovvero il miglior modello della Serie-T realizzato finora.

Solido, affidabile e performante, T490s garantisce fino a 20 ore di autonomia e grazie alla tecnologia Rapid Charge assicura l’80% della capacità in una sola ora! Disponibile in tre diverse varianti, una delle quali munita di processore processore Intel Core i7-8665U (1,9 GHz, fino a 4,8 GHz con Turbo Boost, 4 core, cache da 8 MB), può arrivare a casa vostra con l’opzione touchscreen Full HD, che garantisce non solo una perfetta resa visiva, ma anche una grande cura nella resa cromatica, grazie alla tecnologia HDR Dolby Vision. Un prodotto eccezionale, pensato non solo per le attività di lavoro, ma anche di studio e intrattenimento. A questo punto perché non approfittarne?

N.B. Per accedere alle offerte occorre inserire, al momento dell’acquisto, il codice sconto MARZO24.

Prodotti in offerta

