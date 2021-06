Lenovo aggiorna le sue workstation Thinkpad con le ultime GPU NVIDIA e CPU Intel

La gamma di workstation mobile ThinkPad di Lenovo si appresta a diventare più potente con il lancio di ThinkPad P1, P15 e P17. I notebook sono stati aggiornati con le ultime CPU Intel Core e Xeon e con le schede grafiche NVIDIA fino alla RTX A5000. Il lancio dei nuovi prodotti è previsto per luglio, con prezzi a partire da 2.099$ per il P1, 1.749$ per il P15 e 1.779$ per il P17. Tutti i laptop utilizzeranno processori Intel Core o Xeon di undicesima generazione. L’intera gamma può essere equipaggiata con la GPU Nvidia RTX A5000, mentre il P1 può anche essere dotato di una scheda grafica da gaming come una NVIDIA GeForce RTX 3070 o RTX 3080. Si tratta della prima volta per il modello P1, che giunge ora alla sua quarta revisione.

P1 offre un display IPS da 16” con rapporto di forma 16:10, risoluzione 3800×2400 pixel e supporto touch. È possibile anche optare per un pannello privo di touchscreen a risoluzione 2560×1600 pixel, con cornici strette e tecnologia a bassa emissione di luce blu. Il P15 può essere scelto con un display OLED 4K o un più standard LCD FullHD, mentre il P17 offre le medesime opzioni del P15 ma con un polliciaggio maggiore.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 CPU 11th Gen Intel Core o Xeon 11th Gen Intel Core o Xeon 11th Gen Intel Core o Xeon GPU Up to Nvidia RTX A5000 (16GB) or Nvidia GeForce RTX 3070 (8GB)/RTX 3080 (16GB) Up to Nvidia RTX A5000 (16GB) Up to Nvidia RTX A5000 (16GB) Display 16-inch, 16:10, 3840 x 2400 IPS touch or 2560 x 1600 non-touch 15.6-inch, 3840 x 2160 IPS or OLED touch with Dolby Vision HDR or 1920 x 1080 IPS 17.3-inch 3840 x 2160 IPS or 1920 x 1080 IPS RAM Up to 32GB DDR4-3200 ECC/non-ECC Up to 32GB DDR-3200 ECC/non-ECC Up to 128GB DDR4 3200 ECC/non-ECC memory Archiviazione Up to 4TB M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD Up to 6TB M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD Up to 6TB M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD Batteria 90 WHr 94 WHr 94 WHr Prezzo di partenza 2.009$ 1.749$ 1.779$ Disponibilità luglio luglio luglio

Sia il P1 che il P15 possono arrivare a 32GB di RAM, mentre il P17 può essere configurato con un massimo di 128GB di RAM. Ovviamente, sui modelli dotati di CPU Intel Xeon si potranno utilizzare memorie ECC, mentre sui normali Intel Core si impiegheranno moduli privi di tale feature. Tutti e tre i sistemi fanno parte del programma NVIDIA Studio rivolto ai creativi e Lenovo ha affermato afferma che «la comunità di creatori di contenuti potrà essere sicura che queste workstation gestiranno i loro flussi di lavoro mission-critical senza problemi». Il P1 possiede altre caratteristiche di rilievo, tra cui un’opzione per il modem 5G, altoparlanti top-firing che supportano Dolby Atmos e una webcam 1080p.

Lenovo ha annunciato anche il monitor ThinkVision P34w-20, un ultrawide da 34” con raggio di curvatura 3800R, risoluzione 3440x1440p e rapporto di aspetto 21:9. Verrà lanciato questo autunno al prezzo di 899$. Inoltre, la società ha annunciato che il suo nuovo ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock sarà disponibile dal prossimo autunno a 419$.