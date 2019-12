Lenovo Commuter Backpack 15.6 – Recensione

Uno zaino che si adatta agli usi più disparati, dal digital nomad, allo sport e anche per i viaggi. È il Commuter Backpack di Lenovo, con chiusura superiore arrotolabile che va tanto di moda negli ultimi mesi.

La capacità massima è di 25 litri, con la parte superiore dello zaino completamente srotolata, che si riduce a circa 20 litri. All’interno del vano principale sono presenti alcune tasche per riporre piccoli oggetti, assieme a un tasca a rete più grande e capiente. Una cerniera, posta sul fondo, permette di suddividere lo spazio del vano principale, occupando per circa 1/3. Immaginate di inserire in questa tasca un paio di scarpe o altri oggetti ingombranti, ma non fragili.

Ruotate lo zaino di 90 gradi sul lato sinistro e potrete accedere a due tasche, chiuse da cerniere. Una più piccola per conservare oggetti a cui vorrete accedere velocemente, e una lunga quasi come tutto lo zaino, che vi offre un accesso facilitato al vano principale. In questo modo potrete distribuire meglio e accedere ai vostri oggetti, distribuiti nelle molteplici tasche interne. Sempre dallo stesso lato un ulteriore cerniera apre un vano in cui costudire un notebook, fino alle dimensioni di 15 pollici e anche poco di più.

Dietro, sul fondo, c’è una tasca nascosta larga quanto tutto lo zaino in cui inserire oggetti più preziosi, come lo smartphone o il portafogli. Gli spallacci sono regolabili e diversi punti di ancoraggio, tra cui una corda elasticizzata sulla destra permettono di trasportare carichi esterni, come un cavalletto fotografico. I materiali, le cerniere e la chiusura arrotolabile rende questo zaino impermeabile, mentre potrete inserirlo sulla maniglia di un trolly per trasportarlo durante un viaggio.

La qualità dei materiali e di costruzione è discreta, ma nulla di cui ci si possa lamentare considerando il prezzo. La struttura è morbida e l’imbottitura protettiva solo sufficiente. Consideratene l’acquisto se cercate uno zaino che si adatti a più esigenze e soprattutto se vi piace l’apertura superiore arrotolabile. Non è l’idea se volete trasportare oggetti elettronici molto delicati, come macchine fotografiche.