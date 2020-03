Lenovo: ecco un codice sconto esclusivo per il 22% di sconto su ThinkPad X1 Carbon, T480 e T480s

Avete voglia di rinnovare il vostro notebook e siete alla ricerca di un’occasione eccezionale da cogliere al volo? Allora fermatevi subito, perché questa potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando! Vi segnaliamo infatti che noi di Tom’s, in collaborazione con Lenovo, abbiamo deciso di offrirvi alcuni codici sconto con cui potrete acquistare a prezzo scontato uno dei notebook dell’azienda tra: ThinkPad X1 Carbon, T480 e T480s!

Il codice è unico, TOMSHW, ma potrà essere utilizzato su tutti e tre i prodotti, garantendovi su ognuno di essi uno sconto del 22%! Il nostro consiglio? Date subito un’occhiata all’ancora ottimo X1 Carbon di sesta generazione,un ultrabook professionale di riferimento, che coniuga in modo egregio design, funzionalità, autonomia e prestazioni, aggiungendo al tutto sia una tastiera che uno schermo davvero eccellenti!

Qualora poi X1 Carbon non facesse al caso vostro, vi ricordiamo che il nostro codice TOMSHW può essere anche usato su ThinkPad T480 e T480s, notebook pensate squisitamente per le attività di lavoro, perfetti compagni di lavoro e di studio per chi è alla ricerca di un prodotto affidabile e duraturo che possa adattarsi agevolmente alle esigenze di un lavoro in mobilità. Le offerte, in sostanza, sono adatte sia ai professionisti che a chi cerca un buon compromesso per il proprio tempo libero al PC con, in più, la garanzia tipica di Lenovo, già da diversi anni un marchio affidabilissimo per ciò che concerne qualità costruttiva e durabilità dei propri prodotti. Il nostro codice sarà attivo a partire da oggi e fino al prossimo 8 marzo 2020, dunque non indugiate troppo e fiondatevi ad acquistare il notebook Lenovo che più si confà alle vostre esigenze!

N.B. ricordati di inserire il codice sconto TOMSHW nel carrello al momento dell’acquisto. Il codice sarà valido fino al giorno 8 marzo 2020. I prezzi seguenti sono da intendersi senza lo sconto applicato dal codice.

I prodotti validi per la promozione

