Lenovo, fino al 20% di sconto per il Cyber Monday su Ideapad, Legion e ThinkPad

Anche Lenovo propone in rete il suo Cyber Monday 2019! E non poteva succedere altrimenti visto che, come saprete, stiamo parlando di una delle aziende leader nel settore dei notebook che, certamente, non poteva mancare l’occasione di mettere in promozione i suoi prodotti in quello che è un giorno squisitamente pensato per gli sconti tech.

L’offerta Lenovo, dunque, prosegue naturalmente quelli che erano stati già gli sconti in occasione del Black Friday, con la differenza che gli sconti Cyber Monday non avranno una durata molto prolungata e termineranno con la mezzanotte di oggi. E dunque ecco tornare gli sconti che permetteranno di portarsi a casa uno degli ottimi prodotti Lenovo con uno sconto fino al 20% su una serie di prodotti selezionati, tra cui ovviamente la serie IdeaPad, Yoga e Legion. I prezzi si confermano ottimi e, a nostro giudizio, sono perfetti per chi non solo ha bisogno di un nuovo portatile ma è anche alla ricerca di un regalo di Natale di un certo livello, vista l’offerta di prodotti di spessore come il bellissimo Legion Y540 da 17″ o la serie ThinkPad X1, perfetta per gli amanti del gaming alla ricerca delle più alte performance di gioco. Ovviamente abbiamo selezionato per voi una lista di quelle che sono le offerte più intriganti di questi sconti Lenovo. Per l’offerta completa, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante.

Prima di lasciarvi allo shopping Lenovo, tuttavia, vi ricordiamo che noi di Tom’s saremo in prima linea anche per aiutarvi nella scelta degli ormai vicinissimi regali di Natale di quest’anno! Per rimanere aggiornati sui nostri consigli per gli acquisti, dunque, non dovrete far altro che seguire la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

Infine, iscrivetevi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno non solo oggi, ma anche in tutti i giorni dell’anno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono Shopping!

Notebook

Desktop

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!