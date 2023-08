Se siete alla ricerca di un PC all-in-one di ultima generazione, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, vi informiamo che su Amazon si è attivata un’offerta incredibile sul Lenovo IdeaCentre AIO 3. Il modello è basato su una configurazione AMD di ultima generazione e fino a pochi giorni fa costava 999,00€. Oggi, però, potete portarlo a casa a soli 699,00€, a fronte di un risparmio netto di 300,00€.

Come accennato, parliamo di uno degli ultimi PC all-in-one arrivati sul mercato, disponibile su Amazon da pochi mesi. Siamo quindi di fronte a un risparmio importante su un prodotto moderno, un qualcosa che non viene proposto tutti i giorni, motivo per cui vi consigliamo caldamente di approfittare di questa offerta perché allo stato attuale è davvero difficile ottenere di meglio.

Che si tratti di un’offerta imperdibile è assodato, ma per chi è adatto questo PC? Sicuramente per coloro che cercano un computer fisso elegante e potente, nonché incredibilmente versatile per il lavoro e l’intrattenimento. Il display da 27″ Full HD IPS con risoluzione 1920 x 1080 riproduce immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, mentre il processore AMD Ryzen 5 7530U, con i suoi 6 core e 12 thread, assicura prestazioni ottimali a consumi ridotti.

Questo Lenovo offre anche tutto lo spazio necessario per archiviare i vostri documenti di lavoro e per tenere aperte numerose applicazioni contemporaneamente, grazie allo storage M.2 2280 PCIe NVMe da 512GB e alla RAM da 16GB, divisa ovviamente in due banchi da 8GB per sfruttare il Dual Channel. Essendo un all-in-one, non potevano mancare una tastiera e un mouse inclusi, entrambi wireless, a conferma di come questo PC desktop sia un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo pronto all’uso e che si adatti a ogni contesto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l'invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

