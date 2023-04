Siete alla ricerca di un portatile leggero, affidabile e veloce, che vi permetta di svolgere qualsiasi attività durante lo studio, il lavoro e l’intrattenimento? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo al Lenovo IdeaPad 3, oggi protagonista di una doppia promozione sul sito di Unieuro!

Il notebook è, infatti, disponibile a soli 699,90€ invece di 1.049,00€, ma non è tutto. Fino al 27 aprile potrete ottenere un’ulteriore riduzione del prezzo grazie a un rimborso fino a 2500,00€ ottenibile restituendo il vostro PC usato; vi basterà registrare l’acquisto entro 15 giorni sulla pagina Unieuro dedicata alla promozione, scegliendo una data per il ritiro a domicilio del vecchio modello.

Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima che, se risulterete idonei per ricevere il rimborso, ridurrà il prezzo del Lenovo IdeaPad 3 a meno di 500,00€. Per saperne di più su come funziona la promozione di Unieuro vi invitiamo a consultare il regolamento intero a questo indirizzo.

Il Lenovo IdeaPad 3 è equipaggiato con il processore Intel Core i7 di 11esima generazione e con la una scheda grafica dedicata Intel Iris X, che vi garantiranno prestazioni veloci anche in multitasking. Potrete, dunque, eseguire anche i programmi più pesanti godendo della massima fluidità, mentre grazie alla modalità Max riuscirete a ottimizzare al massimo le prestazioni della CPU.

Nei momenti di relax riuscirete a godervi film e serie tv in alta risoluzione, dato che il notebook è dotato di uno schermo Full HD da 15,6″ e di due altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos. L’esperienza visiva sarà, dunque, piacevole quanto quella d’ascolto, e anche stando buttati nel letto potrete godere di un’esperienza immersiva.

Infine, il design del Lenovo IdeaPad è semplice, ma al contempo estremamente sottile e leggero, rendendolo perfetto per essere infilato in uno zaino e portato con sé ovunque. La batteria a lunga durata vi consentirà, infatti, di utilizzarlo oltre 8 ore di fila senza doverlo collegare alla rete elettrica, mentre grazie alle svariate porte potrete usufruire di molteplici mouse, cuffie e chiavette USB.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto del Lenovo IdeaPad 3, rimandandovi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi invitiamo ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

