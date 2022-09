Lenovo, venendo incontro alle esigenze dei consumatori che necessitano di nuovi strumenti per il lavoro ibrido e l’apprendimento a distanza, ha presentato recentemente il nuovo Chromebook IdeaPad 5i, il suo primo Chromebook da 16″. Johnson Jia, Senior Vice President della divisione Global Innovation Center di Lenovo, ha affermato:

Negli ultimi due anni, i dispositivi personali sono diventati fondamentali nella vita delle persone, una finestra sul mondo e, spesso, uno spazio sicuro in cui “rifugiarsi”. Ora, mentre i consumatori si adattano a una nuova realtà, anche le loro aspettative sulla tecnologia su cui fanno affidamento si stanno evolvendo. I nuovi Chromebook e tablet Lenovo che abbiamo presentato oggi sono progettati per supportare le persone in movimento e, fattore importante, per abilitare nuove esperienze nell’ambiente di casa.

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook è adatto per tutta la famiglia. Grazie al suo display da 2,5K senza bordi da 16″ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz è perfetto come dispositivo da usare per la fruizione di contenuti multimediali, come film e serie TV, nel tempo libero.

Lenovo IdeaPad 5i è ideale anche per coloro che necessitano di un computer portatile affidabile per lavorare da casa o in viaggio. Con una durata della batteria fino a 12 ore, un generoso touchpad, una tastiera intuitiva con tastierino numerico, una fotocamera FHD e due altoparlanti con la tecnologia MaxxAudio di Waves, il prodotto ha tutto quello che serve per effettuare videoconferenze di qualità, scrivere documenti, e-mail e usare comodamente le varie applicazioni basate sul web.

Per quanto riguarda la connettività e la potenza a disposizione, il Chromebook Lenovo IdeaPad 5i può far affidamento su una scheda di rete Wi-Fi 6E super veloce e sui processori Intel Core i3 di dodicesima generazione. Il Chromebook Lenovo IdeaPad 5i sarà disponibile a 549€ a partire da settembre 2022.