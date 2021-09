Lenovo, in arrivo un monitor da 27″ con dock Thunderbolt 4 integrata

Lenovo ha presentato il suo nuovo display professionale ThinkVision P27u-20 che unisce una riproduzione fedele dei colori, una densità di pixel molto elevata, uno switch KVM integrato e funzionalità di docking Thunderbolt 4. Destinato a essere uno dei migliori monitor per fotografi e operatori video che richiedono un’ampia gamma di colori, il prodotto non sarà di certo economico, sebbene sia dotato di una serie di ottime caratteristiche per aiutare a compensare il prezzo.

Credit: Lenovo

Il monitor Lenovo ThinkVision P27u-20 utilizza un pannello IPS a 8 bit + FRC con una risoluzione di 3840×2160 pixel e una luminosità di picco di oltre 400 nit. Il display LCD può visualizzare il 99,1% dello spettro colore DCI-P3 e il 99,5% della gamma Adobe RGB. Ha ottenuto anche la certificazione VESA DisplayHDR 400, quindi può supportare almeno il formato HDR10.

Come di solito accade con i monitor professionali, il ThinkVision P27u-20 viene calibrato di fabbrica con una precisione Delta E <1. Inoltre, Lenovo offrirà anche un accessorio per la schermatura della luce. Non ci sono molti display da 27”con un pannello di risoluzione 4K, quindi ThinkVision P27u-20 non solo supporta due gamme di colori molto usate, ma possiede anche una densità di pixel molto elevata, pari a 163 pixel per pollice (PPI).

Credit: Lenovo

Uno dei principali punti di forza di Lenovo ThinkVision P27u-20 è ovviamente dato dalla connettività Thunderbolt 4 e le capacità di docking. L’unità dispone di un ingresso Thunderbolt 4 in grado di fornire fino a 100W all’host, nonché di un’uscita Thunderbolt 4 per collegare un’altra periferica con TB4 (ad esempio, un dispositivo di archiviazione ad alte prestazioni). Il monitor ha anche una DisplayPort, due ingressi HDMI, una porta GbE (con supporto vPro) e due connettori USB 3.2 Gen 1 Type-A (oltre a una USB 3.2 Gen 1 Type-B). Inoltre, il monitor ha un KVM integrato per facilitarne l’utilizzo con più PC e viene fornito con un supporto che consente di sollevarlo, inclinarlo e ruotarlo.

Lenovo inizierà a commercializzare il suo monitor ThinkVision P27u-20 a dicembre. L’unità costerà 769 dollari, un prezzo non di certo basso ma che viene giustificato, oltre che dalla qualità del pannello stesso, anche dalla presenza di numerosi opzioni aggiuntive.