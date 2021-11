Lenovo incanta il mercato con il primo Yoga OLED e nuovi IdeaPad

I nuovi smart device di Lenovo per le linee Yoga, IdeaPad e ThinkBook sono finalmente disponibili anche per il mercato italiano: pensati per soddisfare le esigenze in continuo cambiamento degli utenti, per la creazione di contenuti digitali, lo studio e il lavoro, questi nuovi dispositivi introducono una serie di novità sia in termini di funzionalità che di stile. In questo articolo analizzeremo insieme le caratteristiche che risaltano maggiormente per ogni nuovo prodotto, che vanno sostanzialmente ad abbracciare tutte le richieste degli utenti del mercato dei notebook.

Yoga Slim 7i Pro

Lenovo, da sempre impegnata a migliorare continuamente l’esperienza utente attraverso le innovazioni più recenti, presenta il nuovo laptop Yoga Slim 7i Pro con display da 14 pollici, disponibile con schermo LCD oppure OLED super brillante. Le funzionalità introdotte, come l’accensione istantanea all’apertura della cover del laptop, la possibilità di effettuare il login senza toccare il PC e la modalità di raffreddamento intelligente ne fanno un prodotto veramente all’avanguardia, che unisce una miriade di funzioni a un livello di portabilità molto elevato.

Yoga Slim 7i Pro 14” è disponibile con display fino a 2.8K (2880×1800), refresh rate di 90Hz e formato 16:10 per avere maggiore spazio sullo schermo. Crediamo sia opportuno sottolineare come questo modello rappresenti il primo PC portatile della linea Lenovo Yoga a offrire un aggiornamento del display con tecnologia OLED: la combinazione tra qualità del display e il design sottile, con processori mobile e intelligenza artificiale (AI) lo rende un portatile di fascia premium con qualità dell’immagine eccellente, tempi rapidi di risposta e un consumo energetico estremamente ridotto.

Yoga Slim 7 Pro

Il nuovo Lenovo Yoga Slim 7 Pro, con Windows 11 integrato, è dotato di schermo touch screen QHD IPS da 16” con aspect ratio in 16:10, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 550 nit: riuscendo a unire potenza di calcolo e schermo di dimensioni maggiori rispetto alla media e pesando solamente 2.1 kg con uno chassis spesso 17.4 mm, rappresenta di fatto un prodotto ideale per i creatori di contenuti che molto spesso si ritrovano in profonde sessioni di multitasking.

Yoga Slim 7 Pro è disponibile con CPU AMD Ryzen 7 5800H e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 per accelerare le prestazioni grafiche o offrire un’esperienza di intrattenimento di alto livello. La RAM DDR4 è espandibile fino a 16 GB, mentre lo storage su PCIe M.2 è disponibile fino a 1 TB. A tutto ciò si va a unire una batteria da 75 Wh con tecnologia Rapid Charge Boost che consente di lavorare in completa mobilità senza la costante preoccupazione di rimanere senza carica.

Yoga Duet 7i

Progettato per aiutare tutti a navigare in un mondo completamente connesso, Lenovo porta in Italia, all’interno dell’ultima linea di prodotti consumer, un dispositivo detachable con supporto alla connettività LTE, lo Yoga Duet 7i: si tratta di un dispositivo di fascia alta in grado di svolgere qualsiasi funzione con un peso minore (1.16 kg insieme alla custodia), oltre a essere il primo PC Yoga in assoluto con una tastiera Bluetooth retroilluminata e removibile, oltre a un cavalletto regolabile per ottenere una visualizzazione più semplice quando si passa alla modalità disegno.

Dotato di processori Intel Core i7 e Windows 11 e disponibile in due tonalità, Slate Grey e Orchid, e con un’elegante finitura in metallo sulla cover, Yoga Duet 7i offre una combinazione di prestazioni intelligenti, connettività e intrattenimento straordinario, grazie anche al display touchscreen IPS 2K da 13” con cornici strette e sRGB al 100% per una gamma di colori a 450 nit di luminosità. Il prodotto ideale per l’utente più creativo e che ha bisogno di annotare qualsiasi lampo di genio gli passi per la testa, a prescindere da dove si trovi in quel momento.

I nuovi IdeaPad, i più potenti di sempre

Con IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro, Lenovo introduce nel mercato italiano i due modelli più potenti di sempre: con una serie di funzionalità ideali per l’intrattenimento e lo studio, i nuovi dispositivi sono disponibili con differenti dimensioni del display (14” e 16”) e uno chassis interamente in metallo nelle colorazioni Could Grey e Storm Grey. La particolarità sta nel fatto che, per la prima volta nella linea IdeaPad, il display ha un’aspect radio di 16:10, per adattarsi meglio al multitasking con Windows 11 e all’intrattenimento full screen: il rapporto schermo/chassis riesce infatti a raggiungere il 90%, garantendo un’esperienza ottima anche nelle sessioni di studio oltre che in quelle di intrattenimento, grazie al Wi-Fi 6 di nuova generazione che offre una connessione ultra stabile e veloce. Da tenere a mente che una delle differenze sostanziali tra il modello da 14″ e quello da 16″ è la presenza del tastierino numerico esclusivamente sulla versione più grande, come visibile nelle immagini.

Tra le funzionalità smart integrate in questi due PC, troviamo un miglioramento del riconoscimento facciale, grazie alla webcam a infrarossi e ai sensori intelligenti Time-of-Flight, che incrementano l’efficienza del dispositivo grazie al software di rilevamento Glance by Mirametrix. I due IdeaPad inoltre sono impostati di default in modalità Intelligent Cooling Mode, che sfrutta il bilanciamento energetico grazie all’intelligenza artificiale, ottimizzando così la durata della batteria: per modificare le prestazioni del PC, è sufficiente accedere a Lenovo Q-Control con la combinazione di tasti Fn+Q e selezionare la modalità Maximum Performance o Battery Saving.

Chromebook IdeaPad, la vita in modalità ibrida è più semplice

Lenovo non si è risparmiata neanche per quanto riguarda gli ambienti di lavoro ibridi, di lavoro e di studio, presentando altri due laptop: IdeaPad 5i Chromebook da 14,6” e il PC 2-in-1 IdeaPad Flex 5i Chromebook da 13,6”.

IdeaPad 5i Chromebook da 14,6” è caratterizzato da uno speciale design bicolore, particolarmente elegante, pensato principalmente per studenti che preferiscono la facilità d’utilizzo dell’ecosistema Chrome OS basato su cloud Google. È inoltre dotato di un display touchscreen Full HD da 14” che raggiunge 300 nits di luminosità, speaker stereo con amplificatore integrato e audio certificato Waves MaxxAudio. Disponibile nelle colorazioni Sand e Storm Grey, IdeaPad 5i Chromebook ha uno chassis particolarmente leggero e sottile, ideale per essere trasportato ovunque.

La portabilità non va però a intaccare le prestazioni di questo PC: grazie ai processori Intel Core i5 e ai 512 GB di storage su SSD, IdeaPad 5i Chromebook si presenta particolarmente rapido in fase di avvio, oltre a beneficiare di una connessione internet ultraveloce e stabile grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 e una durata della batteria fino a 10 ore.

Anche IdeaPad Flex 5i Chromebook da 13,6” è disponibile in due colorazioni, Abyss Blue e Iron Grey: la cerniera che ruota a 360 gradi lo rende un PC totalmente convertibile, oltre a semplificarne l’utilizzo in diverse modalità, dal multitasking alla smart home. Essendo particolarmente leggero, con un peso di soli 1.35 kg, è estremamente facile da portare con sé a scuola e durante i propri spostamenti.

Prezzi e disponibilità

I nuovi prodotti di Lenovo sono già disponibili sul mercato con i seguenti prezzi: