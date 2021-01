Lenovo laptop, monitor e AIO: ecco i nuovi prodotti annunciati al CES 2021

Il CES 2021 non è ancora ufficialmente iniziato ma abbiamo già potuto dare un’occhiata ad una serie di prodotti che le aziende hi-tech hanno preparato per l’occasione. Lenovo ha annunciato nuovi modelli di laptop Windows, di cui uno con CPU ARM, una serie di PC AIO (All-in-One) e due monitor per la fiera americana dell’elettronica di consumo. In arrivo anche una nuova modalità di interazione con l’assistente vocale Alexa di Amazon.

Lenovo IdeaPad 5G

Il primo prodotto della nuova lineup di prodotti Lenovo per il 2021 di cui vogliamo parlarvi è IdeaPad 5G. Il laptop ultraportatile dell’azienda è realizzato per le persone che hanno la necessità di rimanere sempre connessi e che hanno necessità di un collegamento ad internet veloce ovunque si trovino, oltre che di una durata della batteria di livello superiore.

Il display IPS dalla diagonale di 14 pollici, con risoluzione FullHD (1920 x 1080) e 300 nit di luminosità restituisce un’immagine ricca con il supporto alla visualizzazione del 100% della gamma colori sRGB. Le cornici che circondano il display sono state ridotte per raggiungere un rapporto schermo/superficie del 90%, mantenendo comunque la presenza di una webcam dotata di sensori IR compatibili con Windows Hello nella cornice superiore.

Lenovo IdeaPad 5G è basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 8cx e, come il nome lascia intuire, dispone della connettività 5G di nuova generazione con supporto alle bande di frequenza Sub-6. Il SoC di Qualcomm ha permesso a Lenovo di realizzare un laptop Windows 10 elegante, sottile e fanless, garantendo una durata della batteria che può raggiungere le 20 ore.

Disponibile anche in una variante solamente 4G/LTE, il laptop può contare su un massimo di 8GB di memoria RAM LPDDR4X e 512GB di memoria SSD PCIe.

Lenovo IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro

I laptop della famiglia IdeaPad 5/5i Pro sono i PC portatili della linea IdeaPad più potenti di sempre. Oltre a differenziarsi ognuno in due versioni con display da 14″ e 16″ (entrambi in grado di coprire l’intera gamma colori sRGB), i modelli 5 Pro e 5i Pro utilizzano come CPU i prodotti della famiglia AMD e Intel rispettivamente.

Con un rapporto schermo/superficie del 90% ed una linea sottile ed elegante (chassis interamente in metallo nelle colorazioni Cloud Grey o Storm Grey), i nuovi Lenovo IdeaPad 5i Pro e 5 Pro soddisferanno anche quella porzione di clientela che non vuole solo un PC potente ma punta anche all’estrema portabilità e privilegiano un design curato.

Lenovo ha utilizzato per questi laptop dei pannelli in formato 16:10, decisamente più comodi per la navigazione in internet e la produttività. Inoltre, grazie alla tecnologia Eye Care questi modelli sono stati certificati TÜV Rheinland.

Lenovo IdeaPad 5i Pro basato su tecnologie Intel

Specifiche delle versioni 14″ e 16″:

Processore Intel Core i7 fino all’undicesima generazione

Scheda grafica fino a Nvidia MX450

Display IPS da 14 pollici fino a 2.8K (16:10) con refresh rate di 90Hz e 400 nit di luminosità

Display IPS opzionale 2.5K (16:10) da 16 pollici con refresh rate di 120Hz e 350 nit

Fino a 16GB di memoria DDR4 e fino a 1TB di SSD PCIe M.2

Batteria da 56,5Wh (14 pollici) con Rapid Charge Boost e batteria da 75Wh (16 pollici) supporta Rapid Charge Express

Nella versione da 16 pollici è disponibile la tecnologia Thunderbolt 4

Lenovo IdeaPad 5 Pro basato su processori AMD Ryzen Mobile di nuova generazione (presto disponibili)

Su IdeaPad 5 Pro da 14 pollici:

Processori AMD Ryzen Mobile di nuova generazione (presto disponibili)

Fino a GPU Nvidia MX450

Fino a 16GB di memoria DDR4 e fino a 1TB di SSD PCIe M.2

Display IPS 14 pollici fino a 2.8K (16:10) con refresh rate di 90Hz e 400 nit di luminosità

Capacità della batteria di 56,5Wh e tecnologia Rapid Charge Boost

IdeaPad 5 Pro da 16 pollici con CPU AMD in Storm Grey:

Processori AMD Ryzen Mobile di nuova generazione (presto disponibili)

Diverse opzioni di scheda grafica, tra cui le GPU Nvidia GeForce RTX di nuova generazione (presto disponibili)

Fino a 32GB di memoria DDR4 e fino a 1TB di SSD PCIe M.2

Display IPS da 16 pollici fino a 2.5K (16:10) con refresh rate di 120Hz e 350 nit

Batteria da 75Wh con Rapid Charge Express

Lenovo Yoga AIO 7

Il nuovo All-in-One Lenovo Yoga AIO 7 è un prodotto decisamente particolare. Oltre ad essere un PC All-in-One è in grado di fungere da display per la visualizzazione di contenuti in modalità “cast” dal proprio smartphone o tablet. Con la possibilità di ruotare l’ampio schermo, si rivela un utile alleato per la condivisione di contenuti in maniera rapida e semplice.

Lenovo ha affermato che lo Yoga AIO 7 sia il primo All-in-One al mondo a disporre di un display IPS 4K da 27″ in grado di rappresentare il 99% degli spazi colore sRGB e DCI-P3, rendendolo adatto anche al lavoro creativo. Il desktop di Lenovo è basato su processori fino all’AMD Ryzen 7 4800H e alla GPU Nvidia GeForce RTX 2060.

“Il design minimalista del desktop, offerto in tonalità Cloud Grey e Moon White, rende questo capolavoro contemporaneo e leggero, perfetto per qualsiasi ufficio o living. Mentre i suoi accessori in bundle e dai colori abbinati, tra cui una tastiera wireless, un mouse e una webcam da 5MP rimovibile posta in posizione superiore, assicurano linee pulite” afferma Lenovo.

Lenovo L24i-30 e Lenovo L27e-30

Con dei pannelli di tipo IPS dalla risoluzione FullHD e dalla diagonale di 23,8″ (L24i-30) o 27″ (Lenovo L27e-30), i nuovi monitor di Lenovo dal refresh rate di 75Hz ed il supporto alla tecnologia AMD FreeSync promettono una qualità dell’immagine ottima sia che ci si trovi immersi negli spreadsheet durante le giornate di lavoro da casa, sia che li si stia utilizzando per le proprie sessioni di gioco.

“I pannelli premium In-Plane Switching (IPS) presenti sui monitor Lenovo L24i-30 e Lenovo L27e-30 consentono di avere la massima resa da film, shopping online, news, giochi o lavoro, restituendo immagini nitide e pulite e un ampio angolo di visualizzazione. Con l’istruzione sempre più incentrata anche sull’apprendimento a distanza e ibrido, un numero più grande che mai di insegnanti e studenti sta scoprendo di aver bisogno di monitor più grandi e di qualità superiore per le loro lezioni virtuali“.

I supporti di entrambi i monitor permettono una gestione curata del cable management e dispongono di un utile supporto per smartphone, questo permette di mantenere ordinata ed organizzata la propria scrivania. Le cornici ridotte dalla dimensione di appena 7,1mm permettono una migliore immersione nei contenuti multimediali.

Show Mode per PC con Alexa

Trasformare il vostro PC in un Echo Show è da oggi possibile sui prodotti realizzati da Lenovo. La nuova modalità Show Mode per PC con Alexa permette l’interazione vocale con l’assistente digitale di Amazon mentre allo stesso tempo si possono ricevere informazioni visive tramite il display, esattamente come accade per i prodotti Amazon Echo dotati si schermo.

“È anche possibile impostare promemoria e controllare la smart home mentre si lavora in multitasking sul PC. Gli studenti da remoto possono effettuare ricerche con Alexa. Oppure visualizzare a rotazione gli aggiornamenti e i contenuti utili come le previsioni meteo per la settimana, le attività da provare con Alexa, nuovi brani consigliati e altro ancora“.

La modalità Show Mode sarà disponibile nel secondo trimestre del 2021 per una vasta gamma di prodotti Yoga e IdeaPad.