Se siete appassionati di videogiochi, saprete quanto sia importante avere un notebook di alta qualità per godervi al meglio l’esperienza di gioco, che si ripercuote poi anche in altre applicazioni. Pertanto, se state cercando un nuovo computer portatile da gaming, potreste essere interessati a un’offerta che sta facendo parlare di sé, rilasciata niente di meno che da Amazon.

Si tratta di un notebook da gaming di ultima generazione, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e di un design accattivante, che prende il nome di Lenovo Legion 5 Pro. Questo notebook promette prestazioni di altissimo livello, grafica mozzafiato e una fluidità di gioco ai vertici della categoria. Un portatile da ben 2.499,00€, proposto oggi da Amazon per la prima volta a 1.999,00€, per un risparmio netto di 500,00€!

Le prestazioni elevate di Lenovo Legion 5 Pro vengono messe in risalto da ogni componente hardware situato sotto lo chassis in alluminio e magnesio, dove spicca anzitutto l’ottima CPU Intel Core i7-12700H, abbinata a un altro componente fondamentale per ottenere contemporaneamente una grafica mozzafiato e una buona fluidità nei giochi più pesanti, ossia una delle più potenti schede video della serie RTX 3000 a marchio Nvidia.

Essendo Lenovo Legion 5 Pro un notebook di ultima generazione e di fascia premium, anche le memorie sono ai vertici della categoria, con RAM DDR5 e storage composto da un SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe da 1TB, per aperture fulminee di ogni genere di applicazioni. Lato connettività non manca niente, avrete quindi modo di collegare la maggior parte delle periferiche senza ricorrere ad adattatori, dal momento che sono presenti tre porte USB 3.2 Gen 1, due USB-C 3.2 Gen 2, una Thunderbolt 4 per velocità di trasferimento teorica fino a 40 Gbps, una HDMI, l’immancabile ingresso Ethernet per la connessione cablata e un altro per connettere una delle migliori cuffie gaming.

La qualità di un notebook passa anche e soprattutto dallo schermo, che è un bellissimo 16″ con risoluzione 2,5K e bordi sottilissimi, al punto che la webcam frontale necessita di uno spazio apposito per essere integrata, ma che non va assolutamente a compromettere l’estetica del notebook, in quanto parliamo di pochi millimetri di spessore in più rispetto al resto della scocca. Anche la tastiera, che è retroilluminata, è progettata in modo intelligente, con i tasti direzionali posizionati leggermente distanti dagli altri, per un accesso semplificato a quest’ultimi. Insomma, Lenovo Legion 5 Pro non è solo il tipico notebook ad alte prestazioni, ma molto di più, e oggi lo si può acquistare risparmiando come detto ben 500 euro!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!