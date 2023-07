Siete alla ricerca di un notebook gaming dal prezzo di listino di oltre 2.000,00€ e che oggi può essere acquistato con uno sconto reale di 600,00€? Un’ottima proposta proviene ancora una volta dal Prime Day 2023, riguardante lo strepitoso Lenovo Legion 5 Pro che, per la prima volta in assoluto, può essere acquistato a soli 1.299,00€.

Parliamo di un risparmio netto di 600,00€, che se calcolato sul prezzo pieno di questo notebook, arriva addirittura a 800,00€. È importante sottolineare che ci avviciniamo alla conclusione di questo Prime Day 2023, e questo portatile da gioco è senza dubbio uno dei più interessanti, specialmente se si tiene conto della qualità generale del prodotto e non solo delle prestazioni.

Con il suo display da 16″, apprezzerete i contenuti multimediali in maniera più soddisfacente rispetto a un 14″ o 15″, merito anche della risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Il pannello implementato su questo modello è un IPS con luminosità di 500 nit e refresh rate di 165Hz, che si traducono in un’ottima visualizzazione dei dettagli anche sotto la luce del sole e di una fluidità delle immagini all’avanguardia per quanto concerne il settore dei notebook da gaming.

Alimentato dal processore AMD Ryzen 7 6800H, con 8 core e 16 thread, Lenovo Legion 5 Pro offre prestazioni straordinarie, proprio come si aspetterebbe un purista del PC da una macchina del genere. E il bello è che non dovrete preoccuparvi dell’efficienza energetica, poiché questo processore garantisce prestazioni di livello senza sacrificare l’efficienza.

La RAM SO-DIMM DDR5 da 4800Mhz di questo Lenovo Legion 5 Pro è una vera e propria forza della natura. Potrete affrontare qualsiasi battaglia virtuale senza ritardi o rallentamenti, oltre ovviamente ad aprire le tipiche applicazioni del sistema operativo in maniera quasi istantanea. Per completare il pacchetto di prestazioni di questo notebook, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 è pronta a farvi immergere completamente nel mondo virtuale. Con un boost clock di 1702MHz e un TGP di 140W, potrete godervi i vostri giochi preferiti con dettagli elevati nella maggior parte delle situazioni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

