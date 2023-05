Il mondo dei notebook da gaming è in costanze evoluzione, ma una cosa è certa: Lenovo rientra tra i top player del mercato, soprattutto grazie alla linea dei Legion, dotati di componenti a dir poco ottimi. L’ultimo arrivato in famiglia è il 5 Pro 16IRX8, che abbiamo avuto modo di provare in anteprima in attesa di una recensione più completa e dettagliata.

Il portatile fa parte della nuova generazione della serie Lenovo Legion, nonché la prima a includere il chip Lenovo Artificial Intelligente (o LA), il quale sfrutta l’IA per ottenere prestazioni più elevate durante le sessioni di gioco. Il notebook, infatti, monitorerà costantemente gli FPS, regolando automaticamente i componenti hardware e il raffreddamento per massimizzare la potenza con il minimo rumore.

Parleremo delle specifiche tecniche del Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 in sede di recensione, mentre oggi ci concentreremo soprattutto sul lato estetico e sulle potenzialità del notebook. Rispetto al modello dello scorso anno la scocca è stata ammodernata, abbandonando il design grigio e argento per un aspetto più uniforme e professionale.

Il design del Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8

L’intera superficie del portatile è in alluminio opaco (utile per ridurre il segno delle impronte), con semplicemente i loghi di Lenovo e della serie Legion negli angoli del coperchio. Una caratteristica interessante, soprattutto per i laptop da gaming, è poter piegare lo schermo fino a 180°, mentre il peso di ben 2.5 kg non lo posiziona sicuramente tra i più leggeri sul mercato.

Per quanto riguarda il display, il Legion 5 Pro 16IRX8 presenta un pannello opaco da 16″ con risoluzione 2560 x 1600 pixel e una copertura al 100% della gamma sRGB. In ogni caso, non abbiamo potuto testare la resa dello schermo durante il gaming, quindi non possiamo darvi informazioni più specifiche sulla fluidità di gioco e sul tempo di risposta.

A livello di connettività troviamo un’ampia selezione di porte, di cui la maggior parte è collocata nel retro del portatile. Nel lato destro abbiamo, infatti, una porta USB-A 3.2, lo shutter per la webcam e il jack audio da 3.5 mm; in quello sinistro un’altra USB-A 3.2, una USB-C 3.2 e una DisplayPort 1.4. Infine, nel lato posteriore abbiamo una USB-C 3.2, due USB-A 3.2, una DisplayPort 1.4 e la porta dedicata per il caricamento.

Infine, sia la tastiera che il touchpad nella nostra breve prova si sono dimostrati responsivi e comodi, mentre per quanto riguarda l’illuminazione RGB Lenovo ha potato per la classica a 4 zone anziché singola per ogni tasto.

In conclusione

Insomma, il Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 promette molto bene, quindi non ci resta che attendere di poterlo vedere in azione, mettendo alla prova anche il comparto hardware per eseguire benchmark su diversi videogiochi. Se il chip LA riuscirà veramente a ottimizzare il notebook per massimizzare le prestazioni potrebbe rappresentare, infatti, un portatile da gaming davvero interessante e competitivo.