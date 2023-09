Oggi Lenovo annuncia il suo laptop, top di gamma in ambito gaming, Lenovo Legion 9i, ovvero il suo primo computer portatile da 16 pollici della gamma Lenovo Legion. Il Legion 9i, però, è anche il primo laptop al mondo con un sistema di raffreddamento a liquido integrato, progettato per giocatori, e content creator, che si trovano a gestire pesanti carichi di lavoro, necessitano di uno studio mobile efficiente, e potente, o, semplicemente, cercano il massimo in termini di performance dal loro portatile da gaming.

Lenovo Legion 9i completa la gamma Legion, la quale comprende la serie Pro, pensata per i giocatori competivi ed esigenti, e la serie Slim, pensata per quei giocatori disposti a scendere a qualche compromesso a patto di avere la massima portabilità.

“Con l’introduzione di Lenovo Legion 9i abbiamo toccato l’apice in termini di innovazione nel panorama dei laptop da gioco che Lenovo Legion immette sul mercato. Il 9i è il primo laptop nell’ecosistema Lenovo Legion con un sistema di raffreddamento a liquido integrato e ottimizzazione dei chip hardware alimentati da IA. La cover frontale in carbonio forgiato, la quale rende unico ogni laptop, conferisce al PC maggiore leggerezza, mostrando una cura dei dettagli nei confronti di quei gamer, e content creator, che cercano solo il meglio” ha affermato Jun Ouyang, VP e GM Consumer Business Segment, IDG, Lenovo. “Sfidiamo costantemente i limiti durante la progettazione di soluzioni per il gaming e il Lenovo Legion 9i ha stabilito per noi un nuovo punto apicale, il quale ci spronerà in futuro a superarci ulteriormente.”

Lenovo Legion 9i (16″, 8) ridefinisce il concetto di lusso e potenza nel mondo dei laptop da gioco. Dal processore Intel® Core i9-13980HX di tredicesima generazione, passando per la GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 4090, e arrivando a 64GB di RAM Overclocked 5600Mhz Dual Channel DDR5 o 32GB Overclocked 6400Mhz DDR5 Dual Channel, questo laptop offre una potenza computazionale davvero notevole ma è il modo in cui viene gestita la potenza di questo laptop che rende il Lenovo Legion 9i una vera e propria macchina da guerra.

Il sistema di raffreddamento a liquido integrato Legion Coldfront, il primo del suo genere su un laptop da gioco da 16 pollici, consente al Lenovo Legion 9i di erogare un TDP fino a 230W, con un peso di soli 2,56 kg. Il sistema, progettato in collaborazione con Cooler Master, funziona sulla VRAM della GPU per gestire il calore durante sessioni di gioco estreme, attivandosi quando la GPU raggiunge gli 84°C per raffreddarla nuovamente.

Insieme al sistema di raffreddamento ad aria a tripla ventola, ottimizzato dall’intelligenza artificiale con 6.333 singole prese d’aria, Lenovo Legion 9i rimane fresco anche durante le sessioni di gioco, e di creazione di contenuti, più intense. Per far fronte al peso aggiuntivo del sistema di raffreddamento a liquido, gli ingegneri di Lenovo hanno dovuto progettare un’innovativo chassis frontale realizzato con trucioli di carbonio forgiato, il quale non solo riduce il peso generale del laptop ma, grazie al peculiare processo di forgiatura, permette a ogni Lenovo Legion 9i di avere un design unico, grazie al pattern in carbonio sulla parte frontale del PC, non riproducibile in serie.

Tutta la potenza extra di Lenovo Legion 9i prende vita su un display configurabile Lenovo PureSight 3.2K Mini-LED, 16:10 con frequenza di aggiornamento a 165 Hz. I content creator potranno quindi passare dagli spazi colore DCI-P3 a sRBG, attraverso il software X-Rite preinstallato, grazie a una accuratissima calibrazione del colore di fabbrica, eseguita individualmente su ogni singolo display.

Il display Mini-LED ha un rapporto screen-to-body del 94% e offre immagini straordinariamente nitide sia per i giocatori che per i creatori di contenuti. Infine, con un massimo di 2 TB di spazio di archiviazione SSD PCIe (Gen 4), c’è ampio spazio per salvare sul laptop non solo una moltitudine di giochi ma anche intere, e massicce, sessioni di lavoro.

La funzionalità Smart FPS del chip Lenovo LA-2 AI si interfaccia direttamente con il display per monitorare i fotogrammi al secondo e regolare automaticamente la potenza della GPU e della CPU, garantendo il massimo degli FPS indipendentemente dallo scenario di gioco. Il chip AI Lenovo LA-2 sincronizza l’illuminazione con Legion Spectrum RGB presente nelle strisce attorno alla tastiera, sullo chassis inferiore, sul logo Legion della cover superiore e nella tastiera Lenovo TrueStrike RGB, usando come riferimento le immagini hce passeranno sullo schermo. Inoltre, il software Tobii Horizon fornisce il tracciamento del movimento della testa, permettendo scenari inediti in termini di immersione per i giocatori più esigenti.

Quando è il momento di mettersi in viaggio, Lenovo Legion 9i si fa trovare pronto con una batteria da 99,99 Wh che può essere alimentata tramite l’adattatore Slim da 330W, o Type-C® da 140W, entrambi inclusi nella confezione. La connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 è fornita dalla scheda Wi-Fi Filogic 380 di MediaTek con una velocità wireless fino a 6,5 ​​Gbps.

Come gli altri laptop dell’azienda, Lenovo Legion 9i viene fornito con Windows 11 e un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, così i giocatori potranno divertirsi con centinaia di titoli fin dal primo avvio. Nahimic by SteelSeries, inoltre, offre un audio 3D coinvolgente e che garantisce un’immersività maggiore grazie allo Spatial Audio. I giocatori che eseguono streaming apprezzeranno il bilanciamento facilmente regolabile e i controlli di equalizzazione rapida, permettendo una gestione delle varie sorgenti audio, rapida e pratica.

L’applicazione software Lenovo Vantage offre, infine, un’ulteriore suite all-in-one di strumenti, tra cui dashboard delle prestazioni in tempo reale, controlli di overclocking e controlli intelligenti della ventola, con una nuova modalità personalizzata che consente una regolazione di fino di quest’ultima. In bundle con ogni dispositivo Lenovo Legion c’è anche Legion Arena, che riunisce i giochi posseduti su più piattaforme, consentendo ai giocatori di selezionare i titoli da un’unica libreria.

La disponibilità del Lenovo Legion 9i con processore Intel è prevista a partire da ottobre 2023 con un prezzo di listino che partirà da € 4.499.