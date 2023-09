A discapito di tutto, e di tutti, nella giornata di ieri sono stati rivelati i prezzi ufficiali di Lenovo Legion Go. Questa volta, però, non si tratta di alcun insider, leaker o quant’altro ma, semplicemente, della catena americana Best Buy, la quale ha messo a listino le varie versioni di Lenovo Legion Go, prive ancora di una data di uscita ma con i prezzi ufficiali ben visibili.

Lenovo Legion Go seguirà, almeno inizialmente, le orme di Valve, proponendo due modelli con le stesse specifiche ma diverse per lo spazio di archiviazione. Per quanto un leaker su X affermò, qualche giorno fa, la presenza futura di un modello con a bordo lo Z1 standard, al momento Lenovo Legion Go sarà disponibile esclusivamente con lo Z1 Extreme, 16 GB di RAM e 512GB o 1TB di storage interno, ovviamente espandibile tramite microSD.

Venendo ai prezzi, qui sta la vera sorpresa poiché il modello da 512GB costerà esattamente come ROG Ally (699$/799€), mentre il modello da 1TB costerà 749$/849€. Una sorpresa poiché Lenovo Legion Go, al netto di avere una scheda tecnica molto simile a ROG Ally (varia solo la tipologia di RAM montata al suo interno e la capienza della batteria), offre delle caratteristiche molto più interessanti rispetto all’handheld di Asus.

Innanzitutto lo schermo è un 8.8”, QHD+, con una risoluzione da 1600p, ratio da 16:10, Lenovo PureSight e 144hz di refresh rate. Dopodiché i due controller presenti sulla Lenovo Legion Go sono removibili e permettono di giocare sia in modalità “Desk” (appoggiando l’handheld su un piano e sfruttando lo stand integrato nello chassis), sia di giocare in “modalità FPS”, convertendo il controller destro in un mouse (dal design simile al Logitech Lift) e sfruttando uno stand incluso nella confezione.

Se tutto ciò non bastasse, Lenovo Legion Go offre anche: Joystick Hall Antidrif, un trackpad integrato nel controller destro e “cap” removibili per entrambi gli stick, in modo da offrire l’ergonomia migliore per ogni tipo di giocatore. A tutto questo si può aggiungere una custodia rigida sagomata, inclusa nella confezione, oltre al già citato stand per la modalità FPS.

Una bella dotazione per un handheld venduto allo stesso prezzo del suo competitor diretto. Ora non ci resta altro che attendere l’apertura dei preordini in Europa, prima di poter mettere le mani su questo nuovo, e promettente, PC handheld da gaming.