Il Lenovo Legion R27qe Gen 2 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo monitor gaming da 27 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 200Hz vi garantirà un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Grazie allo sconto del 15%, potrete portarlo a casa a soli 169,99€ invece di 199,00€. Il pannello IPS con tempo di risposta MPRT di 0,5ms e il supporto AMD FreeSync Premium lo rendono perfetto per dominare nelle competizioni più intense.

Prodotto in caricamento

Lenovo Legion R27qe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Legion R27qe Gen 2 è la scelta ideale per i gamer competitivi che cercano un monitor capace di offrire prestazioni di alto livello senza compromessi. Con la sua frequenza di aggiornamento di 200Hz e il tempo di risposta MPRT di 0,5ms, questo display si rivolge a chi pratica giochi frenetici come FPS, MOBA e battle royale, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La risoluzione QHD da 2560x1440 pixel su un pannello IPS da 27 pollici garantisce immagini nitide e colori accurati da qualsiasi angolazione, perfetto per chi desidera un'esperienza visiva immersiva senza sacrificare la competitività. Il supporto per AMD FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync elimina tearing e stuttering, regalando un gameplay fluido anche nelle scene d'azione più intense.

Questo monitor soddisfa anche le esigenze di chi passa molte ore davanti allo schermo, grazie alla Certificazione Eye Comfort a 3 stelle che riduce l'affaticamento visivo filtrando la luce blu dannosa. Il supporto ergonomico completamente regolabile permette di trovare la posizione ottimale per una postura corretta durante le lunghe sessioni di gioco o lavoro. Con due porte HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.2, il Legion R27qe Gen 2 è versatile anche per chi necessita di collegare console di ultima generazione, PC da gaming e altri dispositivi multimediali. A questo prezzo scontato, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole portare la propria postazione gaming a un livello superiore senza spendere una fortuna.

Il Lenovo Legion R27qe Gen 2 è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione QHD (2560x1440) e pannello IPS per colori vividi da ogni angolazione. La frequenza di aggiornamento a 200Hz e il tempo di risposta MPRT di 0,5ms garantiscono un gameplay fluido e reattivo, mentre le tecnologie AMD FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync eliminano tearing e stuttering.

Vedi offerta su Amazon