I PC Desktop rappresentano senza dubbio la piattaforma migliore su cui giocare ma, oltre a essere complessi da assemblare pezzo per pezzo, risultato spesso molto costosi. Ebbene, se siete alla ricerca di un modello già pronto all’uso e volete risparmiare vi consigliamo lo splendido Lenovo Legion T5, dotato di RTX 3070 Ti e in sconto di ben 900 euro sul sito di Mediaworld!

Il PC pre-assemblato potrà, infatti, essere vostro a soli 1.499,99€ invece di 2.399,99€, rappresentando, dunque, un’offerta davvero ottima. In pochi giorni l’ordine arriverà direttamente a casa vostra e potrete iniziare a testare la potenza della scheda video, grazie alla quale riuscirete a giocare a qualsiasi titoli in modo fluido e con le impostazioni grafiche al massimo.

Il Lenovo Legion T5 è un vero e proprio concentrato di potenza: la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti vi offrirà prestazioni da top di gamma, con frame rate elevati e risoluzioni superiori al 4K. Inoltre, grazie al supporto di tecnologie come il Ray Tracing Core e il Tensor Core riuscirete ad ammirare i vostri titoli preferiti con una grafica ancor più realistica e incredibile.

La potenza della scheda video, unita a quella del processore AMD Ryzen 7, vi consentirà anche di tenere aperte più app contemporaneamente in multi-tasking senza perdere potenza di elaborazione. Insomma, dal gaming al lavoro, il PC vi permetterà di eseguire qualsiasi attività in modo estremamente fluido e senza alcun surriscaldamento.

Il sistema di raffreddamento avanzato Legion Coldfront 2.0, infatti, vi permetterà di raggiungere velocità estreme senza surriscaldare il computer. Ciò è possibile grazie alle ventole più grandi, le quali mantengono l’aria in circolazione nell’ampio spazio interno da 26 litri e rappresentano solo uno degli elementi innovativi nel design del PC. All’esterno troverete un telaio nero traslucido, con pannelli laterali trasparenti e illuminazione ARGB che metterà in mostra tutti i componenti, mentre nel retro sono presenti un’ampia gamma di porte per collegare le vostre periferiche.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al Lenovo Legion T5. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!