Il Lenovo Legion Y34wz-30 è il monitor gaming curvo che stavate aspettando! Disponibile su Amazon a 551,83€, questo gioiello da 34 pollici vi regalerà un'esperienza di gioco immersiva grazie alla risoluzione WQHD e alla tecnologia Mini-LED. Con una frequenza di aggiornamento fino a 180Hz e AMD FreeSync Premium Pro, ogni partita sarà fluida e senza interruzioni. Le connessioni HDMI 2.1, DisplayPort e USB-C vi garantiscono massima versatilità!

Lenovo Legion Y34wz-30, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Legion Y34wz-30 è il monitor ideale per i gamer che cercano un'esperienza di gioco davvero coinvolgente e non vogliono scendere a compromessi sulla qualità visiva. Questo schermo curvo ultrawide da 34 pollici con risoluzione WQHD e tecnologia Mini-LED si rivolge principalmente agli appassionati di gaming competitivo e ai giocatori che amano i titoli immersivi come racing game, simulatori e giochi open world. Con la sua frequenza di aggiornamento fino a 180Hz e il tempo di risposta di 1ms, vi garantirà fluidità assoluta anche nelle scene d'azione più frenetiche, mentre l'AMD FreeSync Premium Pro eliminerà definitivamente tearing e stuttering.

Questo monitor soddisfa anche le esigenze di chi cerca versatilità nelle connessioni: grazie a HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e USB-C, potrete collegare console di ultima generazione, PC da gaming e notebook senza alcun problema. La tecnologia Low Blue Light certificata TÜV Rheinland proteggerà i vostri occhi durante le lunghe sessioni di gioco, rendendolo perfetto anche per chi utilizza il monitor per lavoro durante il giorno. Gli altoparlanti integrati e la possibilità di regolare l'altezza completano un pacchetto pensato per chi desidera una postazione gaming completa e professionale senza dover acquistare periferiche aggiuntive.

Il Lenovo Legion Y34wz-30 è un monitor gaming curvo da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440x1440) e pannello VA che offre immagini nitide e coinvolgenti. Grazie alla tecnologia Mini-LED e una frequenza di aggiornamento fino a 180Hz in overclock, vi garantisce sessioni di gioco fluide e realistiche, mentre il tempo di risposta di 1ms e AMD FreeSync Premium Pro eliminano lag e tearing.

