Su Amazon trovate oggi il Lenovo LOQ 15", un notebook gaming di nuova generazione equipaggiato con la potente NVIDIA GeForce RTX 5070 da 8GB GDDR7 e processore Intel Core i7-13650HX. Questa configurazione top include 32GB di RAM e SSD da 1TB, con display FHD a 144Hz e tecnologia G-Sync per un'esperienza di gioco fluida. Il prezzo è di 1.499€ invece di 1.599€, un'occasione per entrare nel mondo del gaming ad alte prestazioni con AI Engine+ e 3 mesi di PC Game Pass inclusi.

Lenovo LOQ, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo LOQ 15" con RTX 5070 rappresenta la scelta ideale per i gamer emergenti che desiderano entrare nel mondo del gaming competitivo senza compromessi e per i creatori di contenuti che necessitano di potenza elaborativa professionale. Con il suo processore Intel Core i7-13650HX e ben 32GB di RAM, questo notebook vi permetterà di affrontare sessioni di gaming intense, streaming in diretta e rendering video simultaneamente. Il display FHD a 144Hz con tecnologia NVIDIA G-SYNC eliminerà ogni lag visivo, regalandovi un'esperienza fluida sia nei titoli competitivi più frenetici che nei giochi open world più spettacolari.

Questo portatile soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità assoluta: studenti di discipline creative che lavorano con software di modellazione 3D, professionisti del video editing che necessitano di mobilità senza rinunciare alle prestazioni desktop, e naturalmente gamer che vogliono portare la loro postazione ovunque. La GPU RTX 5070 con tecnologia NVIDIA Blackwell e il supporto al DLSS 4 vi garantiranno prestazioni al top per i prossimi anni, mentre l'SSD da 1TB offre spazio abbondante per la vostra libreria di giochi. Con 100€ di risparmio e 3 mesi di PC Game Pass inclusi, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole un sistema completo e pronto all'uso.

Il Lenovo LOQ 15" rappresenta il perfetto equilibrio tra potenza e accessibilità per chi si avvicina al gaming serio. Equipaggiato con la nuovissima NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 basata su architettura Blackwell e il processore Intel Core i7-13650HX, offre prestazioni eccezionali grazie anche a 32GB di RAM e un veloce SSD da 1TB. Il display FHD da 15.6" a 144Hz con G-Sync garantisce immagini fluide e prive di tearing, mentre Lenovo AI Engine+ ottimizza le prestazioni in tempo reale per un'esperienza sempre al massimo.

