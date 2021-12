Lenovo porta lo smart working in uno dei posti più remoti (e più belli) del mondo

Secondo una ricerca condotta da Lenovo, oltre il 60% degli intervistati appartenenti alle generazioni Gen Z e Millennial ritengono sia importante avere un impatto positivo sul mondo e offrire un contributo alle comunità locali durante lo svolgimento di un’esperienza ‘Work from Anywhere’.

Ma cos’è Work for Humankind? Si tratta di un’iniziativa, promossa da Lenovo, che invita i volontari di tutto il mondo a prendere parte a un’opportunità irripetibile: contribuire in modo attivo al benessere della comunità locale mentre si lavora da uno dei luoghi più remoti del mondo con alcune delle tecnologie più avanzate e intelligenti. Il luogo in questione è l’isola di Robinson Crusoe, una destinazione a più di 640 chilometri a ovest del Cile continentale, uno dei luoghi ecologicamente più ricchi del pianeta, che però allo stesso tempo si trova “ostacolato” dalla continua evoluzione del mondo moderno e dalle sue sfide, tra cui l’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria, la degradazione dell’habitat e l’impatto delle specie invasive.

Grazie a questo progetto i volontari, selezionati in base a una serie di competenze, background e specializzazioni, trascorreranno un periodo sull’isola per contribuire alla prevenzione dell’estinzione delle specie in pericolo e supportare la comunità locale nel suo percorso verso la sostenibilità, essendo in grado allo stesso tempo di continuare a svolgere il proprio lavoro da remoto. Tutto ciò è reso possibile da una serie di progetti di recupero, in collaborazione con Island Conservation, per favorire una serie di cambiamenti positivi.

Qual è il compito di Lenovo in tutto ciò? Si parte dalla creazione di un hub tecnologico all’avanguardia con una gamma di dispositivi tecnologici, servizi e soluzioni dell’Intelligent Devices Group dell’azienda, che aiuterà l’isola a raggiungere i suoi obiettivi: dotare i volontari degli strumenti per svolgere il loro lavoro da remoto, sostenendo allo stesso tempo progetti di conservazione in questo paradiso di fauna selvatica e diversità culturale e proponendosi di generare valore sostenibile e duraturo nel tempo, su cui la comunità potrà fare affidamento per supportare gli obiettivi anche dopo la conclusione del progetto di volontariato, che include lo sviluppo di un’infrastruttura per aumentare la larghezza di banda Internet ad almeno 10 Mbps. A tal fine, verrà istituito un fondo che consentirà il mantenimento del community hub e supporto ai progetti della comunità.

Coloro che sono interessati a diventare uno dei fortunati volontari che avranno l’opportunità di supportare questo progetto dall’isola di Robinson Crusoe, svolgendo al contempo il proprio lavoro da remoto, possono inviare la candidatura entro il 30 dicembre 2021 sul sito dedicato: www.LenovoWFH.com.